«Je ne pouvais pas ne pas venir» : retour à la normale au pèlerinage de Lourdes après quatre années de restrictions

15 août, jour de l'Assomption. En cette journée importante pour les catholiques, celle de l'élévation de la Vierge Marie au ciel, certains se rendent au sanctuaire de Lourdes. Ils sont déjà nombreux à prier à hauteur de la grotte où la Vierge serait apparue il y a un peu plus de 150 ans. Une ambiance pieuse qui contraste avec l'effervescence de la veille.

"C'était une bonne occasion de rassembler toute ma famille"

Lors d'un premier temps fort, 17.000 pèlerins ont participé à ce qu'on appelle la procession. Il s'agit d'un moment durant lequel les fidèles marchent avec des cierges allumés derrière une représentation de la Vierge Marie. Forcément, pour les pèlerins rencontrés ici, cette célébration ne pouvait pas se faire ailleurs : "J'ai trouvé que ce 15 août était une bonne occasion de rassembler toute ma famille, y compris mes petits-enfants qui n'étaient jamais venus à Lourdes. Donc, c'est peut-être une façon aussi de réaffirmer une identité catholique dont nous sommes fiers".

"C'est impressionnant parce que j'ai toujours vu à la télé ou entendu à la radio, mais c'était l'occasion. J'étais de passage, donc je ne pouvais pas ne pas venir, même pas longtemps. Mais il fallait le faire". Et cette année, c'est un retour à la normale à Lourdes. Depuis quatre ans, le pèlerinage se faisait avec des restrictions en raison de la pandémie. Il est donc de nouveau possible de se rendre dans les piscines de Lourdes pour recevoir un bain d'eau sacré, avec l'espoir d'un miracle et d'une guérison pour les 680 malades présents.