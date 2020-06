Jacqueline a été agressée dans un bar : "Le gérant s’est révélé être un voyou"

TÉMOIGNAGE

Au mois de novembre dernier, Jacqueline avait contacté "La Libre antenne" pour raconter son agression dans le bar de quartier qu’elle fréquentait souvent. Elle raconte avoir été entendue par un policier qui a pris parti pour son agresseur, une des serveuses du bar. Quelques mois plus tard, le bar a fait l'objet d'une fermeture administrative et Jacqueline a recroisé le policier qui l’avait entendue. Au micro de "La Libre antenne" sur Europe 1, Jacqueline revient sur les suites de son agression et les agissements du gérant du bar.

"Je vous avais appelé en novembre 2019. J’avais subi une agression dans le 19e arrondissement. J’étais dans un bar que je fréquente depuis des années avec mon mari. On y retrouve des amis. Il y a eu un changement de gérance. Ce nouveau gérant, qui était un copain, s’est révélé être un voyou de la pire espèce. Quand on passe d’un gérant à l’autre, il y a une obligation de reprendre le même personnel en poste.

" J’ai été agressée par une nouvelle serveuse "

Quand je suis rentrée de vacances début septembre, il n’y avait aucun serveur que je connaissais. Ces jeunes gens et jeunes filles avaient été virés manu militari par le gérant. Ils n’ont pas été payés pendant des mois et ensuite n’ont pas eu droit au chômage. J’ai été agressée par une nouvelle serveuse. Elle m’a tiré les cheveux. Il a fallu trois personnes pour me dégager. En février, on avait signalé ce gérant à l’inspection du travail, à l’Urssaf et aux impôts.

Un jour, il y a une descente dans le bar. J’y suis allée et il y avait au moins huit voitures de police. C’était impressionnant. Il y avait aussi l’Urssaf et la douane. Je me suis approchée d’un policier qui m’a dit : "Quand les douanes et l’Urssaf s’en mêlent, ça sent très mauvais". Je suis rentrée du Japon le 16 mars. J’apprends qu’il y a eu une deuxième descente de la police et que le café a été sanctionné par une fermeture administrative.

" La bande du gérant a pillé le mobilier "

Peu avant que le propriétaire récupère son fonds, la bande du gérant a pillé le mobilier, les machines à laver, la chaine hifi... Ils ont tout pris. Le propriétaire a trouvé le bar dans un état épouvantable. Ils sont en train de tout refaire. Le propriétaire du fonds a récupéré son bar, mais le logement attenant est squatté par un grand ami du gérant qui est un chanteur connu. Il a fait des travaux à l’intérieur et squatte depuis septembre 2019.

Après mon agression, le policier en charge avait pris parti pour la jeune femme qui m’avait agressée. Elle avait aussi porté plainte et déballé un tissu de mensonges. Nous nous sommes retrouvées à égalité devant la police. Le policier lui donnait la parole sans arrêt et moi, je rongeais mon frein. Le policier avait pris le témoignage de gens qui n’étaient même pas là ou qui ont manifestement menti. En revanche, mon témoin, qui avait lui-même subi une agression, n’a pas été entendu.

En novembre, sur le conseil d’amis policiers, j’ai écrit à l’IGPN, la police des polices, ainsi qu’au procureur de la République et au procureur général auprès de la cour d’appel. Je n’ai pas reçu de réponse. Mais le 17 mars, je suis allée faire mes courses en face du café. Il y avait trois policiers, dont celui qui m’avait entendue. Il m’a reconnue.

Il m’a demandé tout de go : "Pourquoi avez-vous écrit à l’IGPN ?" Je lui ai répondu que quand on est policier, on recueille des informations, mais on n’est pas juge. Lui s’est porté en juge. Je lui montre que le bar est en fermeture administrative et qu’il a donné raison à des voyous. La rencontre avec ce policier a été thérapeutique. Cela m’a fait un bien fou de savoir que l’IGPN avait pris en compte ma lettre."