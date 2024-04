Mort de Philippe Coopman : qu’est-ce que le site Coco.gg, sur lequel se serait fait piéger le jeune homme ?

Un site à la sombre réputation. Philippe Coopman, âgé de 22 ans, a été tué à Grande-Synthe, à la suite d’un guet-apens. L’un des trois suspects interpellés a affirmé en garde-à-vue avoir créé un faux profil de jeune fille mineure sur le site de rencontres Coco.gg. Selon lui, il aurait donné rendez-vous à Philippe sous cette identité féminine pour ensuite le "punir" d’avoir accepté la rencontre.

Des allures de site internet d'un ancien temps

Encore une fois, le nom de Coco.gg revient dans une affaire criminelle. Pourtant à première vue, la plateforme, d’origine française, a des allures de site internet d’un ancien temps et à l’abandon. "Ce site permet des discussions sans modération et est très souvent au cœur de faits divers violents", indique à Europe 1, Eric Henry, délégué national Alliance Police.

Les prérogatives pour entrer en contact avec d'autres personnes y sont légères. "Il n'y a aucune inscription nécessaire pour entrer. Pas d'email, pas de téléphone. Il suffit d'entrer un pseudo, déterminer son âge, son genre et son code postal", ajoute le policier. Des conditions d’accès succinctes permettant aux personnes malintentionnées de se créer une fausse identité rapidement. Sur la gauche de la page d’accueil, les utilisateurs peuvent avoir accès à des thèmes allant de "cuisine" à "femmes infidèles" et sur la colonne de droite se trouve l’ensemble des membres connectés avec leurs pseudos, âges et villes.

Le terrain de chasse des criminels

Depuis plusieurs années, la plateforme est utilisée par "des pédophiles, des proxénètes, des trafiquants en tous genres notamment stups et armes et pour des guet-apens homo et hétéro", selon Eric Henry. Les pièges et les actes pédocriminels menés via Coco.gg sont devenus monnaie courante dans l’actualité. En octobre dernier, un homosexuel a été la victime d’un guet-apens via le site.

Autre affaire tristement célèbre et liée à la plateforme : la condamnation à la corruption de mineurs du chanteur Richard Dewitte, interprète de J’ai encore rêvé d’elle. Le chanteur du groupe Il était une fois, échange sur des sujets scabreux avec une certaine "Camille2009" qui se présente comme une adolescente de 13 ans. L’homme de 77 ans convient avec sa correspondante d’un rendez-vous sur un parking. Mais à la grande surprise du musicien, ce n’est pas une adolescente qui se présente à lui, mais les gendarmes.

Très compliqué à fermer

La dangerosité du site est dénoncée depuis des années par des associations comme SOS Homophobie et Innocence en danger. En 2016, l’organisation de défense de l’enfance avait lancé une pétition pour réclamer la fermeture du site. "Coco.gg est immatriculé sur l'île anglo-normande de Guernesey et est possédé par une entreprise bulgare. Une fermeture ne peut pas être exigée par la France qui n'a aucune autorité sur ce territoire. L'enquête peut être longue et difficile et l'identification du ou des auteurs exige l'authentification de l'IP de l'ordinateur", explique Eric Henry. Autant de prérequis rendant compliquée la fermeture de la plateforme.