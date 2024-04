Pascal Praud et vous - Diabète : «Si on continue comme ça, on aura une épidémie qui va supplanter les autres maladies», affirme un docteur

Attention à votre consommation de sucre. C'est le sens de la mise en garde du docteur Réginald Allouche, auteur du livre Sucre : l'ennemi public numéro 1" - "Prédiabète, diabète, prise de poids... Agissez avant qu'il ne soit trop tard, et invité ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Sur Europe 1, le docteur évoque l'augmentation du nombre de cas de diabètes de type 2 dans le monde. "Si on continue comme ça, on va se retrouver avec une épidémie qui est déjà présente, mais qui va supplanter toutes les autres maladies", alerte-t-il au micro de Pascal Praud.