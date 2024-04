Pascal Praud et vous - GPA : une auditrice raconte avoir eu recours à cette pratique et détaille son expérience

Dans un vote, le Parlement européen a reconnu la gestation pour autrui (GPA) comme une "traite des êtres humains". Un vote qui fait réagir celles et ceux qui ont eu recours à cette pratique, à l'image de Sylvie. Dans l'émission Pascal Praud et vous, cette auditrice d'Europe 1 explique l'avoir expérimentée en l'an 2000 aux États-Unis, pour la naissance de ses deux filles. Elle évoque ce parcours très contrôlé, la motivation de la mère porteuse qui l'a fait par "acte d'amour" et répond aux questions de Pascal Praud sur le sujet de la génétique.