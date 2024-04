Pascal Praud et vous - «Je n'ai jamais eu autant de preuves que ce jour-là» : Guy Roux revient sur un match acheté en 2005

Voici une anecdote inédite qui résonne dans le cœur des supporters de l'AJ Auxerre. Dans une interview accordée au Figaro, Guy Roux, l'entraîneur mythique du club bourguignon, revient sur le quart de finale de coupe d'Europe entre l'AJA et le CSKA Moscou, affirmant que "l'arbitre était acheté" et que "des montres avec des rubis" se trouvaient dans les sacs du corps arbitral. Ce qu'il confirme dans l'émission Pascal Praud et vous. "J'ai subi, comme d'autres, un certain nombre de penalties un peu curieux dans différents matches, mais je n'ai pas eu de preuves comme j'ai eu ce jour-là", affirme-t-il à Pascal Praud.