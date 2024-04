Qu'est-ce que le parvovirus B19, qui a déjà tué cinq bébés depuis le début de l'année ?

On l'appelle la cinquième maladie. Mais elle devient progressivement le problème numéro un des parents. Depuis le début de l'année, au moins cinq bébés sont morts du parvovirus B19, aussi connu sous le nom d'Érythème infectieux. Si l'épidémie a commencé en mai 2023, Santé Publique France note que son intensité s'est accrue durant le dernier trimestre 2023 et qu'elle n'a pas encore atteint son pic au mois de mars 2024.

Un simple rhume pour la plupart des enfants

Dans le détail, quatre nouveau-nés sont morts de la maladie seulement quelques jours après leur venue au monde. Un bébé de huit mois est également mort du virus. Il ne présentait pas de comorbidité ni d'immunodépression particulière, note le rapport de l'organisation. Mais qu'est-ce que le parvovirus B19 ? Quels sont les symptômes ? Europe 1 fait le point.

Avec la rougeole, la rubéole, la varicelle et la roséole, l'érythème infectieux est la cinquième infection virale chez l'enfant. Elle se traduit chez les bébés et les jeunes enfants par des symptômes d'abord semblables à ceux d'un rhume ou d'une grippe (fièvre, nez encombré, etc...), accompagnée souvent de joues rouges. Des éruptions cutanées sur les bras et les jambes peuvent également survenir. Les adolescents et les jeunes adultes sont aussi concernés par des douleurs aux articulations.

Fausse couche

Le virus se transmet par les gouttelettes émises dans l'air lorsqu'une personne malade tousse ou éternue, ou par contact avec des objets ou des mains contaminés. En général, les symptômes de la cinquième maladie disparaissent au bout d'une dizaine de jours. Il est néanmoins conseillé d'hydrater votre enfant et de privilégier les activités calmes, accompagnées de phases de repos. Mais le parvovirus B19 peut être dangereux pour les personnes immunodéprimées, et pour les femmes enceintes. Car le virus, en infectant la mère, peut aussi infecter le fœtus et provoquer, dans le pire des cas, une fausse-couche.

Avec ces cinq décès depuis le début l'année, l'agence de santé publique suit de près la situation, alors qu'elle relate que certains hôpitaux ont fait part d'une augmentation "du nombre de cas d'infections sévères". "Même s’il reste faible, le nombre de décès reste à surveiller", conclut Santé publique France.