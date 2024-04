JO Paris-2024 : le périmètre antiterroriste de la cérémonie d'ouverture étendu aux immeubles en bord de Seine

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a indiqué jeudi que le périmètre de protection antiterroriste pour la cérémonie des Jeux olympiques serait étendu aux immeubles situés en bord de Seine, tout en assurant tout faire "pour perturber le moins possible la vie des gens". "Le périmètre s'étendra à tous les immeubles riverains de la Seine qui ont un visuel sur la parade", qui se déroulera le 26 juillet sur six kilomètres, du pont d'Austerlitz au Trocadéro, a annoncé le préfet de police lors d'une conférence de presse.

Toute personne qui réside dans ce périmètre ou voudra y entrer, en voiture ou à pied, devra s'enregistrer sur la plateforme numérique, dont l'ouverture est prévue le 10 mai, et sera soumise à une enquête de sécurité ("criblage"). "Les spectateurs ne seront pas concernés par ces enquêtes", a souligné Laurent Nuñez. Il entrera en vigueur le jeudi 18 juillet, soit huit jours avant la cérémonie. Toutes les stations de métros situées dans ce périmètre seront fermées, sans pour autant entraîner la fermeture de lignes. Le RER C, notamment les stations Invalides et Saint-Michel, fonctionnera.

"Perturber le moins possible la vie des gens"

Tout autour de cette zone de protection, située au plus près du fleuve, sera déployé, également à partir du 18 juillet, "un périmètre d'interdiction de circulation motorisée". Pour ce périmètre, "on ne sera pas obligé de s'inscrire sur la plateforme, d'avoir un QR code", a-t-il précisé, évoquant "des appréciations plus souples aux barrages de police". "On veut perturber le moins possible la vie des gens. Les riverains, les personnes qui y travaillent, les livraisons pourront bénéficier de dérogations à toute heure de la journée", a-t-il assuré.

Néanmoins, "à partir de 13h le jour de la cérémonie", la plupart des dérogations "ne seront plus valables pour circuler dans ce périmètre", a dit Laurent Nuñez. Par ailleurs, pour éviter d'avoir "un Paris coupé en deux pendant huit jours", cinq ponts traversants seront maintenus. Environ "20.000 personnes", riverains et commerçants, seront "directement impactées" par la cérémonie d'ouverture, a dit la maire de Paris Anne Hidalgo, également présente au point presse.