EN DIRECT - Coronavirus : 40% des infirmiers ont "envie de changer de métier"

En France, quatre infirmiers sur dix disent avoir envie de changer de métier dans un contexte d'épidémie de Covid-19, selon une consultation réalisée par l'Ordre des infirmiers. A partir de ce samedi soir à minuit, les voyageurs en provenance de sept pays supplémentaires, dont la Turquie, vont devoir observer une quarantaine obligatoire de dix jours à leur arrivée dans l'Hexagone. Réunis pour un sommet vendredi au Portugal, les dirigeants européens ont exprimé leur scepticisme face à la proposition américaine de lever les brevets des vaccins anti-Covid. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 40% des infirmiers ont "envie de changer de métier avec le Covid

La quarantaine obligatoire étendue à sept pays dont la Turquie

Les dirigeants européens sceptique face à la levée des brevets des vaccins anti-Covid

La vaccination ouverte à tous les plus de 50 ans lundi

À partir de mercredi, les doses restantes en fin de journée seront proposées à tous les adultes

40% des infirmiers ont "envie de changer de métier"

Quatre infirmiers sur dix affirment que la crise sanitaire due au Covid-19 "leur a donné envie de changer de métier", selon une large consultation menée par l'Ordre des infirmiers, qui souhaite donner à la profession "des perspectives pour l'avenir". La crainte d'une vague de départs chez ces soignants n'est pas infondée. Sondés en ligne entre le 30 avril et le 5 mai, plus de 30.000 infirmiers ont confirmé la lassitude des "héros en blouse blanche". Non seulement 40% disent que "la crise leur a donné envie de changer de métier", mais 51% considèrent que leur métier "ne permet pas de connaître de véritables évolutions et perspectives de carrière".

Surtout, la quasi-totalité (90%) jugent que leur profession n'est "pas reconnue à sa juste valeur au sein du système de santé" et 64% estiment qu'elle "est "ingrate". Pour le président de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chamboredon, ces résultats sont le signe que le "Ségur de la santé", malgré ses hausses de salaires, "n'a pas permis jusqu'à présent de dessiner les contours de la profession infirmière de demain, en lui donnant des perspectives pour l'avenir".

La quarantaine obligatoire étendue à sept pays

Les voyageurs en provenance de sept pays supplémentaires, dont la Turquie, devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France en raison de la circulation de l'épidémie de coronavirus dans ces pays, a annoncé vendredi une source gouvernementale à l'AFP. Cette restriction, qui prévaut déjà pour l'Inde ou encore le Brésil, s'appliquera également au Bangladesh, au Sri Lanka, au Pakistan, au Népal, aux Emirats arabes unis et au Qatar. La mesure va entrer en application ce samedi soir à minuit, a-t-on précisé de même source.

L'ibuprofène n'aggraverait pas l'infection au Covid-19

Prendre des médicaments anti-inflammatoires de la famille de l'ibuprofène n'augmente pas le risque de faire une forme grave de Covid-19 ni d'en mourir, contrairement à ce qu'on craignait au début de la pandémie, selon une étude publiée samedi. "L'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) n'est pas associée à une augmentation de la mortalité ou de la gravité du Covid-19", conclut cette vaste étude des autorités de santé britanniques, publiée dans la revue médicale The Lancet Rheumatology et portant sur 72.000 patients.

"Nous avons maintenant une preuve nette que les AINS peuvent être utilisés en toute sécurité chez les patients qui ont le Covid-19", a commenté l'auteur principal de l'étude, le Pr Ewen Harrison (université d'Edimbourg), cité dans un communiqué. "Les AINS sont couramment utilisés à travers le monde dans de nombreuses situations, qui vont des douleurs bénignes au traitement de maladies chroniques", comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. "De nombreuses personnes comptent sur eux pour être capables de mener leurs activités quotidiennes", rappelle le chercheur.

La France accélère les vaccinations…

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain "sans limite d'âge", a annoncé jeudi le président français Emmanuel Macron. La vaccination est également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

Avec 25,1 millions d'injections au total (premières doses et rappels), dont une journée record jeudi à plus de 600.000 doses, près d'un tiers de la population majeure (33,3%) a reçu une première dose et 14,5% deux doses, selon des chiffres communiqués vendredi.

>> LIRE AUSSI - Voici comment va se dérouler la vaccination sans limite d'âge à partir du mercredi 12 mai

… et les jeunes de plus en plus tentés par la vaccination

Une majorité des jeunes de 18 à 24 ans souhaite désormais se faire vacciner, en forte augmentation par rapport au mois de mars, selon une enquête réalisée par Santé publique France et publiée vendredi. 55% des personnes de cette classe d'âge non encore vaccinées, interrogées entre le 21 et le 23 avril, assurent qu'elles veulent "certainement" ou "probablement" se faire vacciner. Mi-mars, les jeunes du même âge étaient à peine plus d'un tiers (36%) à faire la même réponse. L'intention de se faire vacciner progresse également chez les 25-34 ans, à 43% contre 39%, mais reste stable sur l'ensemble de la population (56%).

2 nouveaux cas de thromboses, dont un décès, avec AstraZeneca

Deux nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques, dont un décès, associés au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, sont survenus en France entre le 23 avril et le 29 avril, selon les autorités sanitaires vendredi. Depuis le début de la vaccination avec ce vaccin, ce sont "30 cas, dont 9 décès au total" de thromboses rares qui sont survenus en France, sur plus de 3.855.000 injections réalisées au 29 avril, selon l'Agence française du médicament (ANSM).

Ces deux nouveaux cas concernent des femmes sexagénaire et septuagénaire, qui ont fait des thromboses veineuses cérébrales dont un cas avec une thrombopénie (déficit en plaquettes sanguines, ndlr) associée.

Le passe sanitaire prend forme

Depuis le 22 avril, les voyageurs d'Air France et de Corsair à destination de la Corse au départ d'Orly peuvent présenter leur certificat de test PCR négatif via l'application TousAntiCovid, qui devrait prochainement permettre d'intégrer d'autres justificatifs, comme les certificats de vaccination. Il s'agit d'une expérimentation qui sera élargie la semaine prochaine à trois nouvelles destinations : les Antilles françaises, la Guyane et La Réunion. Ce dispositif marque une nouvelle étape vers la mise en place d'un passe sanitaire, sur le modèle du "certificat vert numérique" proposé par la Commission européenne.

La baisse de la pression hospitalière se confirme

Les admissions à l'hôpital et en réanimations ont continué de décroître vendredi, selon les dernières données de Santé publique France. 5.106 patients sont en réanimation, soit 125 personnes de moins que la veille. 269 nouveaux patients ont par ailleurs été admis dans ces services. On recense également 251 décès supplémentaires en 24 heures, portant le bilan à 106.101 morts depuis le début de l'épidémie. Le pic des 6.000 malades en réanimation dépassé le 26 avril dernier continue de s'éloigner.

Macron appelle "les Anglo-saxons" à arrêter de "bloquer" les exportations de vaccins

Lors du sommet européen de Porto, vendredi, le président Français s'en est pris aux "Anglo-saxons" qui "bloquent beaucoup de ces ingrédients et des vaccins" qui permettent de lutter contre le Covid en réservant leur production au territoire national. Emmanuel Macron a appelé à la "solidarité" mondiale sur le sujet. "Aujourd'hui, 100% des vaccins produits aux Etats-Unis d'Amérique vont au marché américain", a-t-il ajouté.

En parallèle, les dirigeants européens ont exprimé leur scepticisme face à la proposition américaine de lever les brevets des vaccins anti-Covid. "A court et moyen termes, cette levée ne résoudra pas les problèmes, n'apportera pas une seule dose de vaccin", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse. Elle a souligné que l'Europe était la "seule région démocratique du monde qui exporte à grande échelle", environ 50% de sa production : 200 millions de doses ont jusqu'à présent été exportées, a-t-elle mis en avant.

Si Emmanuel Macron s'était dit "ouvert" à la discussion, il a précisé que cela ne devait "pas tuer la rémunération de l'innovation" et estimé que le problème n'était "pas vraiment" celui de la propriété intellectuelle. "Vous pouvez donner la propriété intellectuelle à des laboratoires qui ne savent pas produire (le vaccin), ils ne le produiront pas demain", a-t-il fait valoir, reprenant un argument phare des groupes pharmaceutiques, selon lesquels ouvrir une nouvelle usine et former ses employés prend au moins un an. "Le don de doses (par les pays producteurs) reste la clef", a insisté Emmanuel Macron.

Le Comité international olympique confiant pour la tenue des JO

Rien ne pourra empêcher les Jeux Olympiques de Tokyo d'avoir lieu comme prévu, en dépit de l'épidémie de coronavirus toujours en cours, a affirmé samedi le vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates. Interrogé sur le fait de savoir si un scénario empêchant la tenue des JO, qui doivent débuter en juillet au Japon, était envisageable, John Coates a répondu : "non, il n'y en a pas". "Le Premier ministre du Japon l'a dit au président des Etats-Unis il y a deux ou trois semaines et continue de le dire au CIO. Nous travaillons avec lui sur toutes les mesures de sécurité. Ça va de l'avant", a-t-il poursuivi.

Au Japon, l'état d'urgence a été prolongé vendredi de trois semaines alors qu'il devait initialement prendre fin mardi prochain. Le Japon est confronté à une quatrième vague locale du coronavirus, avec actuellement quelque 5.300 nouveaux cas quotidiens en moyenne hebdomadaire. L'ampleur de la pandémie demeure ainsi limitée par rapport à d'autres régions du monde, mais la crise sanitaire épuise le système hospitalier nippon, d'autant que la campagne de vaccination ne progresse que très lentement.

Plus de 4.000 morts en 24 heures en Inde

L'Inde a enregistré pour la première fois plus de 4.000 décès dus au coronavirus en 24 heures, a annoncé samedi le gouvernement. Les 4.197 nouveaux décès portent le bilan total en Inde à 238.270 morts depuis le début de la pandémie. En une journée, le pays a comptabilisé 401.078 nouveau cas de Covid-19 soit un bilan total de près de 21,9 millions.

Plus de 3,2 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.258.595 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (580.851), devant le Brésil (419.114), l'Inde (238.270), le Mexique (218.173) et le Royaume-Uni (127.583). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.