Voici comment va se dérouler la vaccination sans limite d'âge à partir du mercredi 12 mai

C'est un soulagement pour beaucoup de Français, comme Camille, 37 ans, rencontré par Europe 1. "Pour moi, c'est une super nouvelle. On en a parlé avec ma copine cet après-midi, et dès le 12 mai on va aller sur Doctolib, comme des fous. Si on peut trouver un créneau, on le prendra tout de suite". Le chef de l’État a en effet annoncé jeudi que des créneaux de vaccination contre le Covid-19 seraient ouverts à tous, sans limite d'âge, dès mercredi prochain. Il reste toutefois quelques conditions.

Tous les créneaux seront-ils ouverts à toute la population ?

Non. L'idée est d'ouvrir seulement les rendez-vous qui n'ont pas trouvé preneurs. À partir de mercredi prochain, 16 heures, et tous les jours suivants à partir de 16 heures, tous les Français pourront tenter de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, mais uniquement sur les créneaux libres du lendemain. "S'il y a un endroit où vous êtes, avec des doses qui sont disponibles le lendemain et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, alors ils seront ouverts sans limite d'âge", a détaillé Emmanuel Macron lors de l'inauguration du premier vaccinodrome géant de Paris.

Où et comment s'inscrire ?

Il est possible de s'inscrire sur internet en utilisant les plateformes comme Doctolib, Maiia, Keldoc, recensées sur Vite ma dose, ou en téléphonant au centre le plus proche de chez vous. S'il reste un créneau le lendemain, tout adulte de plus de 18 ans pourra le réserver et se faire vacciner sans ordonnance. S'il n'y a pas de place, il faudra retenter sa chance le lendemain à partir de 16 heures.

Pourquoi l'ouverture à tous les âges a-t-elle lieu plus tôt que prévu ?

La philosophie de cet élargissement est de ne pas gâcher de doses ni ralentir la cadence de vaccination, à l'approche des ponts du mois de mai. Car le gouvernement a confirmé son objectif d'atteindre les 20 millions de premières injections au 15 mai, puis les 30 millions d'injections au 15 juin.