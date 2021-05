Coronavirus : où pourra-t-on partir en vacances en Europe cet été ?

Les grandes destinations européennes se préparent à accueillir de nouveau les voyageurs. C'est d'ailleurs la course pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Plusieurs pays mettent en place des dispositifs de réouverture censés sécuriser les voyages ou ont axé leur vaccination contre le Covid sur les zones et les personnes les plus exposées à l'afflux de touristes. Pour certains pays, notamment dans le sud de l'Europe, le tourisme représente une part non négligeable de l'économie et ils ne peuvent se permettre de laisser passer la saison estivale.

Réouvertures et certificat sanitaire

Partout, on réduit les quarantaines, on lève les restrictions de circulation entre les régions. La frontière terrestre entre l'Espagne et le Portugal est rouverte depuis déjà une semaine. Le premier ministre italien Mario Draghi a promis que dès le 15 mai, les portes de son pays se rouvriront aux visiteurs. Il n'y aura plus de quarantaine mais Rome veut instaurer un certificat sanitaire avant le reste de l'Europe.

Ce sont en effet les pays du Sud qui ont voulu sa mise en place rapide. Il doit fluidifier les déplacements, simplifier la vie des autorités et des voyageurs en évitant les problèmes de langue pour les documents. Cela signifie plus de doutes sur la fiabilité des tests PCR ou des vaccins. Les essais commencent dans une semaine. Le système est annoncé comme pouvant être techniquement prêt le 1er juin et entrant en vigueur dans la deuxième quinzaine du mois prochain.

Professionnels et zones touristiques plus vaccinés dans certains pays

Ces mesures sont jugées inévitables car personne n'a envie d'une deuxième saison ratée. Les conséquences économiques seraient trop lourdes. La Croatie, elle, a vacciné en priorité ceux qui travaillent dans le tourisme. En effet, le secteur pèse plus de 20% de son PIB.

Dans la même optique, la Grèce a vacciné en masse dans les îles pour donner confiance aux voyageurs. L'objectif est de proposer des vacances les plus sereines possibles afin d'attirer le plus grand nombre.