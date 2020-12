EN DIRECT - Coronavirus : les premières doses du vaccin Moderna administrées aux Etats-Unis

EN DIRECT

Après une validation de l'Agence européenne des médicaments, l'Union européenne a donné son feu vert lundi au vaccin contre le Covid-19 Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie au lancement après Noël des vaccinations dans les 27 Etats membres. Alors que plusieurs questions se posent sur la mutation du Covid-19 observée au Royaume-Uni, ce vaccin et d'autres devraient rester efficaces contre cette variante. En tout cas, de nombreux États, dont la France, ont suspendu leurs vols commerciaux en provenance du Royaume-Uni au nom du "principe de précaution". Aux Etats-Unis, le président élu Joe Biden a été vacciné contre le coronavirus, donnant l'exemple dans un pays qui vient de dépasser les 18 millions de cas. En France, les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 font état de 60.900 morts depuis le début de l'épidémie, dont 351 décès au cours des dernières 24 heures.

Suivez en direct l'évolution de la situation :

Le vaccin Pfizer-BioNTech validé par le régulateur européen, Moderna administré aux États-Unis

L'Union européenne a donné lundi son feu vert au vaccin contre le Covid-19 Pfizer-BioNTech, après une validation de l'Agence européenne des médicaments (AEM), ouvrant la voie à un possible début des vaccinations dans l'Union européenne avant la fin de l'année. "Je suis ravie d'annoncer que le comité scientifique de l'AEM s'est réuni aujourd'hui et s'est montré favorable à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech", a déclaré la directrice générale de l'AEM, Emer Cooke, au cours d'une conférence de presse en ligne.

De son côté, Interpol lance un appel à la vigilance face aux risques de vol pendant l'acheminement des doses de vaccin, depuis les sites de productions jusqu'aux lieux d'injections, comme les Ehpad. Comme nous l'expliquons dans cette article, la police nationale envisage de mettre en place un dispositif spécifique pour garantir le bon déroulé de l'approvisionnement.

Aux États-Unis, une infirmière du Connecticut a été vaccinée lundi devant les caméras contre le Covid-19 avec le vaccin Moderna, marquant le début de la campagne de vaccination avec ce nouveau remède approuvé en urgence vendredi. Les premières vaccinations issues de cette jeune firme de biotechnologie, une semaine après le début des injections aux Etats-Unis du vaccin des laboratoires Pfizer-BioNTech, devaient débuter ce lundi en différents points du territoire.

Joe Biden vacciné contre le Covid-19

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden, 78 ans, a reçu lundi en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin contre le Covid-19. L'injection du vaccin Pfizer, le premier des deux remèdes déjà autorisés aux Etats-Unis, s'est déroulée dans un hôpital de Newark, dans son Etat du Delaware. La future Première dame américaine Jill Biden a aussi reçu la première dose du vaccin lundi, selon l'équipe de transition. "Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a dit le futur président juste après l'injection.

Les Etats-Unis ont dépassé lundi les 18 millions de cas recensés.

La variante du virus identifiée au Royaume-Uni au cœur des débats

Les experts américains ont commencé à étudier la nouvelle mutation du Covid-19 repérée notamment en Grande-Bretagne, mais ils ne sont pour l'instant pas convaincus qu'elle soit plus contagieuse que les autres, a indiqué lundi un haut responsable américain. "Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus soit effectivement plus contagieux, (mais) il y a des preuves claires qu'il est plus répandu dans la population", a déclaré le conseiller principal du programme gouvernemental de vaccination, Moncef Slaoui, au cours d'une conférence de presse.

Cette nouvelle variante du coronavirus au Royaume-Uni a semé l'inquiétude, des dizaines de capitales annulant les vols avec ce pays. Le gouvernement britannique avait indiqué dimanche que la nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni était "hors de contrôle", justifiant un reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre juste avant Noël. Plus de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre se retrouvent ainsi contraints de faire une croix sur des retrouvailles familiales à Noël. Europe 1 a évoqué cette situation avec des expatriés, dont la fête de Noël s'annonce contrariée.

Le régulateur européen des médicaments a déclaré lundi qu'il n'existait "aucune preuve" permettant de dire que le vaccin Pfizer-BioNTech ne protégerait pas contre cette nouvelle souche du coronavirus. "Pour le moment, il n'existe aucune preuve suggérant que ce vaccin ne soit pas efficace contre la nouvelle variante", a déclaré la directrice générale de l'Agence européenne des médicaments, Emer Cooke. "A priori il n'y a pas de raison de penser que les vaccins seraient moins efficaces", a affirmé Olivier Véran sur Europe 1, lundi matin. On fait le point dans cet article sur l'efficacité du vaccin contre cette variante qui inquiète toute l'Europe.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a affirmé lundi que la nouvelle variante du coronavirus "n'est pas hors de contrôle" et a appelé à appliquer les mesures sanitaires ayant fait leurs preuves. "Nous avons eu un R0 (taux de reproduction du virus, ndlr) beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l'avons maîtrisé. Cette situation n'est donc pas, en ce sens, hors de contrôle", a déclaré le responsable des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan, aux journalistes.

Le Royaume-Uni de plus en plus isolé

Plusieurs pays ont décider de suspendre les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni. A commencer par la France, qui a décidé de cette suspension à partir de minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, pour 48 heures concerne tous les déplacements de personnes, "y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire". Invité d'Europe Matin lundi, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé qu'il s'agissait de l'application "du principe de précaution tant qu'il y a un doute". "L'idée n'est pas de faire peur, mais de prendre les bonnes décisions au bon moment."

Emmanuel Macron, qui présente "encore de symptômes" du Covid-19, s'est inquiété d'une "mutation problématique du virus avec une forme beaucoup plus agressive" qui justifie, selon lui, la suspension pour 48 heures de toutes les arrivées en provenance du sol britannique. "C'est une situation exceptionnelle qui nous a amenés à prendre cette décision rapide et qui doit nous amener à redoubler de vigilance sur l'évolution" du virus, a ajouté le président.

La liste des pays "s'éloignant" du Royaume-Uni n'a cessé de s'allonger lundi, puisque l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, le Danemark ou encore la Finlande ont mis en place des mesures similaires. La Suisse a décrété une quarantaine obligatoire de 10 jours pour toute personne en provenance du Royaume-Uni ou de l'Afrique du sud. Une restriction également mis en place par la Macédoine. Par ailleurs, Estonie, Lettonie, Lituanie et Russie ont également suspendu leurs vols en provenance du Royaume-Uni, tout comme la Croatie. Les autorités américaines surveillent "très attentivement" la situation mais ne prévoient pour l'instant pas d'interdiction de voyage concernant ce pays.

La France dénombre 60.900 morts du Covid-19, les hospitalisations en hausse

La France a enregistré 5.797 nouvelles contaminations au Covid-19 sur les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés lundi par Santé publique France. La veille, le pays avait comptabilisé 12.799 nouveaux cas positifs, très loin de l'objectif que s'était fixé le gouvernement pour la mi-décembre, il y a quelques semaines. Le chiffre des nouvelles contaminations indiqué le lundi est à considérer comme d'habitude avec prudence, en raison des remontées parfois moins régulières le week-end.

Le nombre de patients en services de réanimation ou de soins intensifs était quasi stable par rapport à dimanche, à 2.746, soit huit patients de moins dans ces services en 24 heures. Au total, les hôpitaux comptaient 25.233 malades du Covid-19 lundi, soit 240 patients de plus en 24heures. Santé publique France a annoncé 351 décès sur les dernières 24 heures, portant le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie à 60.900.

Face à des indicateurs épidémiques toujours aussi élevés, plusieurs professionnels de santé alertent sur un risque de troisième vague au lendemain des fêtes de fin d'année, et appellent à des mesures de restriction supplémentaires, voire même à un confinement préventif pendant le Nouvel An.

Près de 1.7 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.69 million de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Les États-Unis restent le pays le plus touché en nombre de morts (319.255), suivis par le Brésil (187.291 décès), l'Inde (145.810), le Mexique (118.202) et l'Italie (68.799).