EN DIRECT - Coronavirus : toujours pas d'accord sur le plan de relance européen

Les 27 pays européens parviendront-ils à se mettre d'accord sur la relance post-crise du coronavirus ? Après quatre jours de négociations, aucun compromis n'a pu être trouvé sur l'architecture du plan de l'UE, à hauteur de 750 milliards d'euros, lundi matin. Les dirigeants des Etats membres doivent à nouveau se rencontrer dans l'après-midi. Ailleurs dans le monde, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur, notamment à Hong Kong, où la cheffe de l'exécutif fait état d'une situation "critique". En France, où l'épidémie montre aussi des signes de reprise, le masque est obligatoire dans les lieux clos et le Premier ministre a dit ne pas exclure une nouvelle fermeture des frontières avec l'Espagne. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Les 27 pays de l'Union européenne ne sont pour l'instant pas parvenus à se mettre d'accord sur un plan de relance post-crise

Partisan d'un plan ambitieux, Emmanuel Macron a "tapé du poing sur la table", dimanche soir, alors que les négociations doivent reprendre dans l'après-midi

Le coronavirus a contaminé plus de 14 millions de personnes dans le monde, faisant plus de 600.000 morts

En France, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos

Les négociations sur le plan d'accord européen s'enlisent

Malgré d'intenses tractations dans la nuit de dimanche à lundi, aucune fumée blanche ne s'est échappée de Bruxelles, où les 27 pays de l'Union européenne tentent, depuis vendredi, de se mettre d'accord sur un plan de relance commun, à hauteur de 750 milliards d'euros. Du montant global du plan à l'équilibre entre prêts et dons, en passant par le contrôle des fonds versés ou un mécanisme liant les subventions au respect de l'Etat de droit dans les pays bénéficiaires, les points de dissension persistent. Les deux camps restent sur leurs positions : d'un côté les Pays-Bas et leurs alliés dits "frugaux", qui préfèrent les prêts aux subventions et prônent une diminution du volume global du plan, et de l'autre le reste du bloc, France et Allemagne en tête, refusant un compromis "au prix de l'ambition européenne".

Dimanche soir, Emmanuel Macron a "tapé du poing sur la table" pour dénoncer la mauvaise volonté, selon lui, de certains de ses homologues. Les 27 dirigeants de l'Union européenne doivent à nouveau se réunir à 16 heures, lundi, pour tenter de parvenir à un accord, a annoncé sur Twitter le porte-parole du conseil européen.

Quelques heures avant cette reprise des discussions, Stéphane Séjourné, eurodéputé LREM, était l'invité d’Europe 1 lundi matin pour livrer son analyse sur les difficultés de l'Europe à se mettre d'accord. "Si on était dans une position de repli, on aurait arrêté les discussions hier. Il y a une volonté des deux parties de trouver un point d'atterrissage", a-t-il estimé, avant de reconnaître que le Conseil Européen était "ingouvernable". "A chaque sommet et à chaque réunion du Conseil on se dit la même chose. Il est temps d'agir pour trouver une gouvernance qui ne donne pas ce spectacle-là."

Le masque désormais obligatoire dans les lieux publics clos

Signe de la vigilance des autorités face au risque de reprise de l'épidémie en France : quatre mois après avoir été jugé "inutile" par les autorités, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos en France, dès lundi, et pourra même valoir une amende de 135 euros en cas d'infraction. La mesure vise à éviter un "relâchement" de la population, en pleines vacances d'été.

Interrogé par Europe 1, Raphaël, un jeune Francilien de 18 ans, déplore ainsi sa contamination, apprise ce week-end, malgré, assure-t-il, un strict respect des consignes sanitaires. "Ce qui est le plus énervant, je crois, c'est de voir toutes les personnes qui sortent au parc ou en terrasse sans masque, qui rient à gorge déployée", dénonce-t-il. Retrouvez son témoignage en intégralité ici.

Quant à la situation en Bretagne, où le taux de reproduction du virus est particulièrement élevé, la directrice de cabinet de l'Agence régionale de Santé (ARS) de la région, Anne-Briac Bili, se montre rassurante, expliquant les derniers chiffres par la multiplication des tests. La responsable reconnaît toutefois un certain relâchement des gestes barrières. "L'objectif", a-t-elle assuré sur notre antenne lundi matin, est qu'un éventuel reconfinement "ne soit pas à l'ordre du jour", notamment grâce au port du masque.

Vigilante, la France regarde notamment la Catalogne

La France regarde aussi avec attention ce qui se passe chez ses voisins. Le Premier ministre Jean Castex a ainsi indiqué "surveiller de très près" la situation sanitaire en Catalogne, où les habitants de plusieurs zones sont invités à rester chez eux, et n'a pas exclu une nouvelle fermeture des frontières avec l'Espagne. A Barcelone, les cinémas, théâtres et discothèques doivent fermer leurs portes et les réunions de plus de dix personnes sont interdites de même que les visites dans les maisons de retraite. La capacité d'accueil dans les bars et les restaurants a été limité à 50%.

La situation continue en revanche de s'améliorer en Guyane, où une baisse du nombre de nouveaux cas a été enregistrée ce week-end. Le taux de positivité recule également progressivement, alors que près de 5.000 tests ont été réalisés la semaine dernière dans ce territoire français d'Amérique du Sud.

Plus de 600.000 morts dans le monde, la situation inquiète à Hong Kong

Partout dans le monde, le Covid-19, qui a contaminé plus de 14 millions de personnes, continue de se propager. La pandémie a fait au moins 601.822 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi dimanche par l'AFP. Le nombre de décès a doublé en un peu plus de deux mois et plus de 100.000 morts ont été enregistrés en 21 jours, depuis le 28 juin.

Les Etats-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (140.120 décès pour 3,7 millions de cas), et connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des infections dans le sud et l'ouest. Viennent ensuite le Brésil (79.488 morts), le Royaume-Uni (45.273), le Mexique (38.888) et l'Italie (35.042).

A Hong Kong, où la cheffe de l'exécutif Carrie Lam a fait état dimanche d'une situation "critique" avec un record de plus de 100 contaminations en 24 heures, de nouvelles mesures ont été annoncées, dont celle de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics clos ou encore l'obligation de travailler depuis la maison pour le personnel non essentiel de la fonction publique.