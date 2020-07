Masque obligatoire dans les lieux publics clos : ce qui change à partir de lundi

Le port du masque sera obligatoire "dès lundi" en France dans les lieux publics clos, a annoncé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. Le président Emmanuel Macron avait déclaré le 14 juillet que l'obligation de porter un masque entrerait en vigueur le 1er août, mais la date a été rapidement avancée face aux critiques de médecins alertant sur des "signaux faibles" de reprise de l'épidémie de Covid-19 et sur le relâchement des mesures barrières.

Quels lieux sont concernés ?

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les grandes surfaces, les épiceries, les marchés couverts, les administrations ou encore les banques. Pour rappel, le masque reste obligatoire dans les transports en commun (trains, bus et métros). Il l’est aussi dans les restaurants et les bars lors de déplacements à l'intérieur, de même que dans les cinémas, les théâtres et les musées.

"Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques... Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus", a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un tweet samedi.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

A quoi s'exposent les contrevenants ?

Ce sera aux responsables des établissements de l’indiquer à leur clientèle. Il est possible de télécharger un panneau "port du masque grand public obligatoire" sur le site du gouvernement pour le poser sur la devanture. En cas de non-respect de cette règle, l’amende peut s’élever à 135 euros.

Quelle politique sur les lieux de travail ?

Ce décret ne concerne toujours pas les entreprises. Cela ne signifie pas pour autant que les travailleurs seront dispensés de masque au bureau. C’est à chacune de décider au cas par cas, précise le ministère de la Santé.