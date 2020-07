Coronavirus : ce que l'on sait sur la transmission par micro-gouttelettes

DÉCRYPTAGE

Avec plus de 530.000 morts partout dans le monde la crise sanitaire liée au coronavirus est loin d'être terminée. Et une nouvelle étude nous en dit plus sur une possible transmission du virus. Dans une lettre ouverte, 239 chercheurs issus de 32 pays alertent l'Organisme mondial de la santé (OMS) sur la transmission du Covid-19 dans l'air. De très fines gouttelettes resteraient, selon les spécialistes, en suspension dans l'air, favorisant la transmission.

Les connaissances actuelles laissaient à penser que le virus se transmettait par de grosses gouttelettes lorsque l'on éternue et que l'on projette ensuite. Cette thèse soutenue par l'OMS affirme que ces grosses gouttes, une fois expulsée, tombent rapidement au sol. D’où les recommandations de garder toujours un mètre de distance entre chaque personne.

Une explication à la majorité des contaminations en espaces clos ?

Mais en plus de cette affirmation, les 239 chercheurs apportent une précision sur de plus petites gouttelettes qui seraient en mesure de flotter dans l'air, d'y rester et donc de contaminer les personnes qui se trouveraient dans la même pièce. Ce qui pourrait expliquer que la majorité des contaminations se passent dans des espaces clos ou mal ventilés.

En conséquence, ce groupe de chercheurs demande à l'OMS de revoir ses positions, mais aussi et surtout d'appliquer le principe de précaution, à savoir obliger le porte du masque, dans les espaces clos. Il demande également de mettre systématiquement en place un système de ventilation adapté. L'OMS s'est déjà fendu d'une réponse par la voix du docteure Benedetta Allegranzi, responsable technique de l'OMS, qui souligne les nombreux débats à ce sujet au sein de l'organisation, mais qui ne seraient "pas assez étayés par des preuves solides ou même claires".

"Pour le moment il n'y a pas de conclusion"

"Ce que dit l'OMS est une vérité", approuve au micro d'Europe 1 le docteur Alexandre Bleibtreu, infectiologue à la Pitié Salpêtrière à Paris. "Il n'y a pas de données scientifiques indiscutables sur la persistance de ces microgouttelettes dans l'air et si elles sont suffisantes pour infecter quelqu'un. Il y a des études en cours dans les espaces de réanimation avec des protocoles qui ont été financés par l'Etat. On prélève sur le patient, sur les machines, sur les masques, les blouses des soignants, les poignets de portes pour voir si l'on détecte l'ARN du virus. D'autres expériences, encore plus expérimentales, sont menées en aérosolisant du virus dans des pièces où sont posés des filtres. Pour le moment il n'y a pas de conclusion", rappelle-t-il.