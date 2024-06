«C’est l'équipe de France, donc on est toujours confiant» : l'effervescence monte avant le début de l'Euro-2024

La fièvre de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) s'est emparée, ce vendredi 14 juin, des rues de Munich et les premiers supporters ont pu accéder au stade en fin d'après-midi pour le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse (21h). En France, malgré l’actualité politique brulante, jeunes et moins jeunes attendent avec impatience les premières rencontres dont celles de l’équipe de France de football. Attablés à un café, certains habitants de la capitale ne parlent que de ça.

"J'espère que la France va gagner"

Chacun y va de son pronostic pour les rencontres à venir. Yliès et Samy, deux amis, ont déjà leurs favoris. "Moi, je mise une petite pièce sur l'Allemagne. Lui, il voit bien la France", confie Ylies au micro d’Europe 1. "J'espère que la France va gagner. On est de tout cœur avec les Français. C’est l'équipe de France, donc on est toujours confiant", ajoute Samy.

Les Bleus devront affronter des équipes de taille, rappelle Gratien, ami de Samy et Yliès. "On a beaucoup d'équipes avec beaucoup de niveau. Il y a l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal. Je suis ça avec les amis, dans un bar, en famille. Le foot, c'est fait pour être regardé en groupe", juge le jeune homme.

Justement, sur les murs colorés du café Oz à Châtelet, deux écrans géants ont été installés. Antoine, le manager, s'attend à accueillir jusqu'à 400 personnes pour les matchs de l'équipe de France. "Que ce soit au niveau du bar, sur les places assises et sur les estrades, c'est rempli. Il devient difficile de bouger. Mais c'est là où on a vraiment une ferveur des supporters. Dès qu'il y a un but, on sonne la cloche, on fait des jeux de lumière, on essaye de mettre les gens dans l'ambiance", illustre le manager au micro d’Europe 1.