À Marseille, les partisans de Marine Le Pen dénoncent une décision «politique»

Le Rassemblement national a appelé à une manifestation dimanche près des Invalides, à Paris, en soutien à Marine Le Pen, condamnée lundi à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. À Marseille, ses soutiens se sont déjà réunis ce samedi matin.

Durant le week-end, plusieurs villes, dont Paris, doivent accueillir des manifestations en soutien à Marine Le Pen. À Marseille, 500 personnes se sont rassemblées dans une salle des fêtes louée pour l'occasion, selon les organisateurs. Les cadres locaux du RN ont voulu galvaniser leurs troupes.

"C'est politique, ce n'est pas démocratique"

Sur place, un sentiment prédomine : indignation. Maryse, adhérente RN depuis 45 ans, en est convaincue, la justice a voulu priver 11 millions de Français de leur championne. "C'est politique, c'est parce qu'il y a eu un problème avec les juges, ils l'ont dit, 'on va vous casser'. Voilà, et bien ils l'ont fait. Et ce n'est pas logique, ce n'est pas français, ce n'est pas démocratique", soutient-elle.

"La favorite, tu vas l'éliminer des élections présidentielles ? Si elle est condamnée, c'est une honte, une atteinte à la liberté, aussi bien la mienne que la sienne", explique ces militants. Bernard lui vote Éric Zemmour, mais il a tenu a être présent en soutien à Marine Le Pen.

"Lutter et m'opposer à cette dictature des juges. Elle est condamnée parce qu'elle est en passe d'arriver au pouvoir et que c'est un risque pour ses adversaires politiques. Cet assassinat politique, c'est intolérable, insupportable", déclare-t-il.

300 nouvelles adhésions

Selon les responsables du parti, 300 nouvelles adhésions au parti ont été effectuées en quatre jours à Marseille. Pour soutenir Marine Le Pen et le parti à la flamme, les militants mettent la main portefeuille : des dizaines de billets ont été collectés dans un drapeau bleu, blanc, rouge. Parmi eux, certains monteront à la capitale dimanche.

Pour rappel, Marine Le Pen a été condamnée lundi à cinq ans d'inéligibilité assortie d’une exécution provisoire, ainsi qu'à quatre ans d'emprisonnement dont deux ferme.