Avec un week-end qui a un avant-goût d'été, nombreux sont les Français qui vont en profiter pour passer du temps en extérieur. Et les Parisiens n'échappent pas à la règle. En terrasse ou dans les parcs de la capitale, les habitants rencontrés par Europe 1 ont tous leur petit programme pour savourer ce beau temps.

Un beau ciel bleu et une température qui donne un avant-goût d'été. La météo est généreuse en France ce week-end, l'occasion pour beaucoup de flâner en terrasse ou dans les parcs. Quel que soit le programme, les Parisiens rencontrés par Europe 1 sont tout sourire. "Je me dis 'enfin' et c'est chouette. Je suis très heureuse du beau temps", confirme cette femme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

T-shirts et lunettes de soleil

"C'est un bonheur de voir du ciel bleu à Paris, une belle couleur", confirme une autre. Exit les doudounes et les écharpes, place aux jupes et aux t-shirts. Sans oublier les lunettes de soleil. "Je vais appeler une amie pour aller se promener dans la campagne, dans les bois, dans les jardins", explique cette Parisienne. "J'ai prévu de voir ma fille qui habite Paris aussi et qui se réjouit du beau temps", enchaîne une autre.

"Moi je suis comme toutes les Parisiennes donc je vais en terrasse dès qu'il y a un rayon de soleil", glisse dans un large sourire cette jeune fille croisée un peu plus loin. Et justement, c'est assis à une terrasse, chariot de course plein à craquer, qu'Olivier profite d'un peu de réconfort. "On n'a absolument rien prévu, farniente !".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Royaume-Uni : une étude suggère de réduire la taille des pintes de bière

Du beau temps pour plusieurs jours

Mais son programme risque d'être quelque peu chambouler par sa femme, Arlette. "Moi j'ai prévu d'aller au parc parce que c'est très agréable. Et mon mari viendra avec moi bien sûr." "Pas le choix", rétorque alors Olivier.

Pas une seule goutte de pluie ne tombera à Paris jusqu'à la fin de la semaine prochaine.