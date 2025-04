Vacances de printemps : Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées... Le «boom» des réservations à la montagne

Soleil et montagne au programme pour ces Français qui partent en vacances. C'est le début des vacances de printemps pour la zone B. Plusieurs plateformes de réservations constatent des chiffres à la hausse, en particulier pour les destinations à la montagne.

Neige tardive, prix en baisse et activités de plein air, c'est la recette gagnante pour attirer les Français à la montagne, avec des hausses de réservation parfois spectaculaire : +25% ou encore +28% dans des stations comme les Menuires ou Tignes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et les chiffres sont bons partout, détaille Laetitia Caron, directrice général de PAP : "La Savoie et la Haute-Savoie enregistrent par exemple des progressions de 23 à 21%. Les Vosges ne sont pas en reste alors que l'on pourrait imaginer que les régions de moyenne montage sont moins intéressantes au printemps, mais elles progressent de 19%. Et les Pyrénées de 17%, donc on voit que la montagne, dans son ensemble, progresse".

La Côte d'Azur a moins la cote cette année

PAP Vacances constate une baisse des prix des locations d'environ 30% en moyenne par rapport aux vacances de février. Les stations adaptent aussi leurs tarifs avec des forfaits entre -20 et -50%. Ceux qui préfèrent la mer ont moins choisi la Côte d'Azur que d'habitude.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

C'est la côte Atlantique qui attire comme la Vendée, la Gironde et puis la Bretagne est très recherchée sur Abritel. Enfin, les Français qui ont choisi d'aller plus loin ont, comme souvent, plébiscité Marrakech. La plateforme Liligo a également remarqué un regain d'intérêt pour Lisbonne et Porto.