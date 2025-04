Les augmentations des droits de douane sont donc entrées en vigueur ce samedi matin. 20% de taxes donc sur l'exportation des vins français par exemple aux États-Unis au lieu de 2%. Une décision qui fait peur aux exportateurs français puisqu'ils pourraient être impactés directement par les ventes. Mais certains pensent que ces taxes pourraient être une bonne chose à l'échelle locale.

Dans un domaine viticole à proximité de Strasbourg, Rémi Adam vend des vins blancs alsaciens. Il exporte 5% de ses ventes aux États-Unis. Mais à la question, est-ce que la hausse des taxes doit inquiéter ? Il se montre nuancé. Pour lui, moins d'exports, c'est l'occasion de vendre davantage en local.

"Les gens achètent le produit et ils achètent aussi le vigneron"

"S'ils n'arrivent pas à vendre à l'extérieur, les concurrents vont se rabattre sur la vieille Europe, donc chez nous. Et donc, plutôt tendance peut-être à baisser les prix, justement pour essayer de vendre plus", explique-t-il. Face à des prix plus faibles et à la fidélisation des clients français, il pense pouvoir tirer son épingle du jeu.

"Alors 20%, ce n'est pas non plus 200%, comme c'était prévu au départ. Après les clients sont assez fidèles, il y a la qualité, il n'y a pas que le prix. Surtout dans notre domaine parce qu'il y a une histoire. Ce n'est pas comme quand vous allez en grande surface, vous prenez la bouteille dans le rayon, c'est la couleur de l'étiquette qui va faire la différence. Nous, les gens, ils n'achètent pas tellement l'étiquette, ils achètent le produit et ils achètent aussi le vigneron".

Cette hausse des taxes pourrait donc être un mal pour un bien, en recentrant les producteurs sur le marché local et en proposant des prix de vins plus faibles aux consommateurs.