«Balance ton gaspi» : à Marseille, un syndicat d'infirmiers lance une opération de sensibilisation au gaspillage de médicaments

À l'heure où la France cherche à faire des économies, le monde de la santé propose quelques pistes. Les infirmiers à domicile chiffrent que la surconsommation et des prescriptions non adaptées représentent un coût de près d'1,5 milliard d'euros par an pour l'Assurance maladie. Leur syndicat a organisé cette semaine une opération coup de poing à Marseille pour dire halte au gaspillage.