Manifestations du RN, de LFI et de la macronie : quel dispositif de sécurité et quels risques ?

Ce dimanche, les trois blocs que sont le camp présidentiel, LFI et le RN sont dans la rue pour différentes raisons. Une situation inédite qui nécessite un important dispositif de sécurité, confirme dans Europe 1 Midi Week-end, Grégory Joron, secrétaire général d'UN1TÉ.MI-FO.

Il reconnaît que ce n'est "pas commun". Ce dimanche, trois blocs politiques vont manifester dans la capitale, le bloc présidentiel, LFI et le RN. "Ça demande forcément de notre côté un gros dispositif assez dense qui demande beaucoup de personnels", confirme au micro d'Europe 1 Midi week-end, Grégory Joron, secrétaire général d'UN1TÉ.MI-FO. Ce sont donc "une quinzaine d'unités de force mobile, c'est-à-dire des CRS et des escadrons de gendarmerie, qui vont venir renforcer l'action des policiers de la place parisienne".

Un "risque existant"

Et si le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, affirme qu'il n'y a pas de crainte particulière par rapport à ce dimanche qui va prendre la forme d'un triptyque, Grégoy Joron se veut plus prudent. "Il y a malheureusement une émanation des deux partis [LFI et RN] qui peut, au travers d'éléments radicaux s'affronter, essayer de générer des troubles, ou s'en prendre à la partie adverse."

Et si le policier confie qu'il ne s'agit pas là "d'un risque majeur, au vu des remontées" il fait valoir que pour autant "c'est un risque existant".