Carte d'identité : vous pouvez la renouveler au format carte bancaire, même si l'ancienne n'est pas périmée

Bonne nouvelle pour les usagers : il est désormais possible de demander le renouvellement de sa carte d’identité pour bénéficier du nouveau format, même si l’ancien document est toujours valide.

Depuis 2021, l’État français déploie progressivement une nouvelle carte nationale d’identité (CNI) au format carte bancaire. Plus compacte, plus moderne et dotée de dispositifs de sécurité renforcés, cette version a vocation à remplacer l’ancien format à terme. Jusqu’à présent, ce changement n’était possible qu’en cas d'expiration, de perte, de vol, ou de modification d’état-civil. Mais la règle évolue.

Une carte d'identité dématérialisée et valable 10 ans

Selon une note diffusée récemment par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), toute personne majeure et juridiquement capable peut désormais demander une nouvelle carte d’identité dans le nouveau format, même si sa carte actuelle est encore valide. Cette mesure répond à une forte demande du public, séduit par le format pratique de cette carte, plus facile à ranger dans un portefeuille, mais aussi par son design modernisé, aligné sur les standards européens.

Outre son format, la nouvelle CNI présente plusieurs avantages : elle intègre une puce électronique, une photo plus résistante à la falsification, et un texte en deux langues (français et anglais), facilitant son usage dans les déplacements à l’étranger. Elle permet aussi d'indiquer deux adresses au verso pour les enfants en garde alternée chez leurs parents.

Avec la nouvelle CNI, vous pourrez également obtenir une identité numérique France Identité, c'est-à-dire une version dématérialisée de votre carte nationale d'identité dans votre smartphone par exemple.

À savoir qu'elle reste valable 10 ans, contre 15 ans pour l’ancienne version. Aucun calendrier officiel n’impose pour l’instant l’abandon des anciennes cartes d’identité, qui restent valides jusqu’à leur date d’expiration. Mais à mesure que les citoyens optent pour le nouveau format, la bascule vers ce modèle universel se poursuit naturellement.

Un nouveau motif de renouvellement à cocher

Pour effectuer cette demande, la procédure reste la même : remplir une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en cliquant sur "renouvellement pour identité numérique". Ensuite, il faudra prendre rendez-vous en mairie et se présenter avec les pièces justificatives habituelles. Le renouvellement est gratuit, comme pour toute carte d’identité, sauf en cas de perte ou de vol, où un timbre fiscal de 25 euros est exigé.

Attention toutefois : certaines mairies, confrontées à un afflux de demandes, peuvent donner la priorité aux renouvellements obligatoires (expiration, perte, vol). Il est donc recommandé de se renseigner en amont auprès de sa commune.