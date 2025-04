Adolescent renversé près de Lyon : le conducteur mis en examen

Le parquet de Lyon a annoncé la mise en examen du conducteur de 18 ans qui avait renversé un adolescent de 12 ans à Vénissieux, alors qu'il était en tête d'un cortège de mariage qui se dirigeait vers la mairie de la ville. L'enfant, au pronostic vital engagé, était toujours "dans un état préoccupant" ce dimanche.

Un conducteur de 18 ans, qui avait fait usage de stupéfiants, a été mis en examen pour "blessures involontaires aggravées", après avoir renversé un adolescent alors qu'il participait au cortège d'un mariage, a indiqué dimanche le parquet de Lyon.

Mis en examen pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois"

L'accident a eu lieu vendredi après-midi à Vénissieux dans la banlieue sud de Lyon : un automobiliste participant au cortège d'un mariage avait percuté un enfant de 12 ans avant de le transporter lui-même à l'hôpital, a précisé le parquet. L'enfant, au pronostic vital engagé, était toujours "dans un état préoccupant" dimanche, selon la même source.

Une enquête avait été ouverte du chef de "blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants" et le conducteur présumé a immédiatement été placé en garde à vue, selon le parquet.

Il a été déféré dimanche et mis en examen pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravées par deux circonstances: usage de stupéfiants et vitesse excessive". Le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule et obligation de soins.