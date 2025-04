Vols à l’étalage : en Charente-Maritime, une amende de 300 euros désormais infligée sur place

Face à la recrudescence des vols à l’étalage, la Charente-Maritime mise sur un dispositif lancé en 2023 : l’amende forfaitaire délictuelle. Grâce à une convention entre justice, forces de l’ordre et CPME, les commerçants peuvent désormais faire sanctionner les voleurs immédiatement, sans passer par le dépôt de plainte.

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur : les vols à l'étalage. Pour y remédier et pour faire face à ce manque à gagner, les autorités veulent davantage faire connaître une sanction à laquelle s'exposent les voleurs : l'amende forfaitaire délictuelle.

"Une bonne chose"

Les vols à l'étalage dans ce supermarché de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, sont un vrai fléau. Désormais, à chaque fois que le voleur est pris la main dans le sac, la gendarmerie est prévenue et peut dresser cette amende forfaitaire délictuelle de 300 euros.

"Pour moi, c'est une bonne chose. 'Non, non, n'appelez pas les gendarmes, je paierai ma marchandise. Surtout, n'appelez pas les gendarmes, je n'ai pas 300 euros à donner' disent-ils. [Il faut] leur faire prendre conscience que c'est grave, c'est du vol", témoigne Annabelle Sauvêtre, responsable caisse de ce magasin Intermarché.

Une sanction immédiate

Une amende de 300 euros, une sanction rapide et immédiate, insiste le colonel Gojkovic-Lette, le patron des gendarmes en Charente-Maritime. "Certains commerçants pouvaient se décourager, il fallait aller porter plainte. Là, lorsqu'un commerçant constate un vol à l'étalage, il appréhende la personne et en quelques minutes, nous sommes là et nous pouvons dresser une amende forfaitaire délictuelle."

"Certains commerçants le confirment : le dispositif a diminué les taux de vols à l’étalage. Depuis début 2025, 40% des vols sont traités par cette procédure simplifiée. Quasi toutes les personnes prises en flagrant délit par le commerçant, en fait, restent sur place", ajoute le colonel.

Pour dresser cette amende, deux conditions : l’auteur doit être majeur et reconnaître les faits. Si ce dispositif a été créé en 2023, les autorités ont décidé de le mettre en avant en Charente-Maritime, notamment à travers une convention signée par la justice et les forces de l’ordre avec la CPME du département.