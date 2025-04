Une visite médicale pour avoir et conserver son permis de conduire ? «Une mesure de bon sens», pour Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux, député Horizons derrière le projet de loi visant à adosser une visite médicale au permis de conduire, explique sa mesure au micro d'Europe 1 Matin Week-end. Pour lui, il s'agit de "bon sens". L'ex-ministre de la Santé souhaite également qu'un passage chez le médecin soit instauré lors de l'obtention du permis.

Il le répète à plusieurs reprises tout au long de son interview dans Europe 1 Matin Week-end. Pour Frédéric Valletoux, adosser une visite médicale au permis de conduire est "une mesure de bon sens". Alors que "14 pays d'Europe" ont déjà mis en place un tel dispositif, l'ex-ministre de la Santé porte une proposition de loi similaire qui a été examinée mardi à l'Assemblée.

"Valider l'aptitude à conduire"

"Bientôt, c'est tous les 15 ans qu'on devra refaire son permis de conduire", rappelle le député Horizons qui souhaite que cette étape se double d'une visite de contrôle pour "valider l'aptitude à conduire". "On obtient son permis de conduire quand on est jeune, et puis vous pouvez traverser la vie et arriver jusqu'à des âges avancés sans que jamais, on ait vérifiés cela [l'aptitude à conduire], or, on sait, et c'est malheureux, qu'il y a des accidents qui sont liés à une inaptitude à conduire, parce que les capacités se dégradent."

Concrètement, Frédéric Valletoux souhaite que la visite médicale se fasse tous les 15 ans jusqu'à 70 ans, puis tous les 5 ans. Mais ce n'est pas tout, dans l'esprit du député, le passage chez le médecin doit également se faire "pour obtenir" son permis de conduire.

Une mesure qui divise les automobilistes, mais également certaines associations. C'est notamment le cas de Mobilité Club France qui conteste le fait que la mise en place de ces visites médicales fasse infléchir la courbe de la mortalité routière, "en particulier chez les seniors".