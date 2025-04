Marine Le Pen : SOS Racisme, LDH et CGT appellent à manifester le 12 avril pour «défendre l'Etat de droit»

La CGT, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et d'autres organisations appellent à manifester "partout en France" le 12 avril pour la "défense de l'Etat de droit à la suite de la remise en cause de ce dernier par l'extrême-droite" après la condamnation de Marine le Pen.

Un "large panel d'organisations de la société civile - syndicats, organisations antiracistes, féministes et de défense des droits humains, organisations étudiantes" a décidé de lancer cette mobilisation "sous la forme d'un rassemblement à Paris et de mobilisations simultanées dans toutes les villes de France", a indiqué samedi SOS Racisme. La CGT et la LDH ont confirmé à l'AFP s'associer à cet appel.

Ces trois organisations ne s'étaient pas associées à l'appel au rassemblement initié par les Écologistes et La France insoumise prévu ce dimanche à Paris, en réplique au meeting de soutien à Marine le Pen le même jour. Comme d'autres ONG de la société civile, elles avaient le choix de s'inscrire sur une dynamique plus longue et de travailler sur une initiative distincte, à laquelle les partis politiques pourraient se joindre.

Appeler à manifester au nom de la "défense de l'État de droit"

Cet appel à une mobilisation nationale le 12 avril pourrait ainsi convenir au PS et au PCF, qui n'ont pas non plus appelé à manifester dimanche avec LFI et les écologistes et souhaitaient également une mobilisation dans un cadre plus large qu'un seul appel des formations politiques.

"Lundi dernier, le Rassemblement national et plusieurs de ses dirigeants, cadres et élus ont été condamnés pour détournements de fonds publics. Cette décision de justice a donné lieu, par le RN mais également au-delà des rangs de ce parti, à de graves remises en cause de la justice et des magistrats qui la servent", dénonce le message transmis par SOS Racisme.

Lors d'une réunion commune, vendredi soir, de nombreuses associations et syndicats se sont donc entendus pour appeler à manifester au nom de la "défense de l'État de droit à la suite de la remise en cause de ce dernier par l'extrême-droite". "La liste des organisations signataires ainsi que le texte d'appel seront communiqués en début de semaine prochaine", précise le texte.