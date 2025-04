SONDAGE - 75% des Français estiment anormal de fermer une école à cause de la proximité d’un point de trafic de drogue

Selon un sondage CSA pour Europe1/Cnews et le JDD, 75% des Français ne trouvent pas normal que la maternelle Emile Zola de Saint-Ouen déménage face à un important point de deal. Dès la fin des vacances de Pâques, quelques classes seront déménagées.

C'est un déménagement qui fait grand bruit. Jeudi, les parents de l'école maternelle Émile Zola, située à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, ont voté en faveur du déménagement de quelques classes de l'établissement, situé en plein milieu d'un quartier miné par le trafic de stupéfiants, dès la fin des vacances de Pâques. Et si le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamane a assuré au micro de Cyril Hanouna qu'il ne souhaitait pas reculer, 75% des Français trouvent ce déménagement "pas normal". C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour Europe 1/Cnews/Le JDD* paru ce vendredi.

Une très large majorité

Dans le détail, 81% des hommes et 70% des femmes ne trouvent pas la situation normale. Une proportion que l'on retrouve à 74% chez les CSP+, 78% chez les CSP- et 75% des inactifs. Une large majorité donc, qui s'exprime aussi géographiquement. Les sondés vivant en commune rurale sont 78% à déplorer la situation, tout comme 77% des Français qui vivent dans une commune de 2.000 à 19.999 habitants, tandis que ceux habitants une ville de 20.000 à 99.999 personnes sont 72% à avoir le même avis.

Et si ce chiffre tombe à 69% chez les personnes qui vivent dans une commune de plus de 100.000 habitants, il grimpe à 84% pour les Franciliens qui vivent dans "l'agglomération parisienne". C'est l'un des plus fort score de désapprobation du sondage.

Si l'on se penche sur la pyramide des âges, là-aussi le constat est sans appel sur l'anormalité de la situation. Elle l'est pour 75% des 18-24 ans, 62% des 25-34 ans, 73% des 35-49 ans, 79% des 50-64 ans et 82% des 65 ans et plus.

Pas de clivage gauche-droite

Une situation similaire que l'on retrouve également à l'aune des opinions politiques. Fait assez rare pour être signalé, le déménagement de cette école face à un point de deal fédère l'ensemble de l'échiquier politique. À gauche, les électeurs sont 72% dans leur ensemble à ne pas trouver cette situation normale (67% chez LFI, 76% au PS, et 74% chez les Verts)

Un mécontentement que l'on retrouve dans des proportions similaires dans le camp présidentiel, où 68% trouvent que ce n'est pas normal.

À droite, 86% des électeurs qui se disent des Républicains trouvent que ce déménagement est anormal, là où 81% des personnes qui glissent un bulletin RN dans l'urne sont du même avis.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 3 et 4 avril sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.