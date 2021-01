EN DIRECT - Coronavirus : test PCR obligatoire pour les voyageurs européens dès dimanche

EN DIRECT

Le virus continue de circuler en France. Selon un dernier bilan des autorités sanitaires, près de 23.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en 24 heures et la pression sur les services hospitaliers reste forte. Le gouvernement planche sur l'hypothèse d'un nouveau confinement, notamment face à la circulation du variant britannique, plus contagieux. L'Elysée a annoncé jeudi soir qu'un test PCR serait demandé aux voyageurs européens arrivant en France à partir de dimanche, comme c'est déjà le cas pour les voyageurs extra-européens. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales infos à retenir 22.848 nouveaux cas en 24 heures, la pression hospitalière s'accentue.

Un troisième confinement pourrait être annoncé dans les prochaines semaines "si la situation devait l'exiger", dit Véran

Le gouvernement veut avoir vacciné la totalité de la population française d'ici fin août

Un test PCR sera exigé pour les voyageurs européens dès dimanche

Un troisième confinement envisagé

Le spectre d'un troisième reconfinement plane toujours sur la France face aux nouveaux variants plus contagieux du virus, alors que l'exécutif a défendu jeudi sa campagne de vaccination très décriée, et cherché à adoucir un peu le sort des étudiants. Si la situation empirait, notamment avec un développement du "variant anglais" du virus, nettement plus contagieux, "nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger", a répété le ministre de la Santé Olivier Véran au "20 heures" de TF1.

Mais "nous n'en sommes pas là aujourd'hui", a assuré le ministre, souhaitant "donner sa chance de fonctionner" au couvre feu désormais avancé à 18 heures sur tout le territoire et qui a permis une baisse de l'incidence épidémique dans les 15 départements où la mesure a été appliquée dès début janvier.

Près de 23.000 nouveaux cas en 24 heures

Selon les données de Santé publique France, le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit à 71.998 décès en France, soit 346 en 24 heures. Le nombre de nouveaux cas positifs recensés quotidiennement continue d'être à un niveau d'élevé. Au total, 22.848 nouveaux cas positifs ont été recensés en 24 heures sur le territoire français. Un chiffre légèrement inférieur à celui de mercredi mais qui reste très élevé. Le taux de positivité des tests est lui stable à 6.67 % depuis le 17 janvier.

La pression hospitalière semble s'accentuer puisque les hospitalisations et réanimations sont en hausse pour la seconde journée consécutive. On recense 25.735 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 49 de plus que la veille.

Objectif : 70 millions de personnes vaccinées d'ici fin août

Le ministre a dit jeudi s'attendre à ce que "probablement 1,3 à 1,4 million" de personnes soient vaccinées fin janvier, soit plus que le million annoncé. Ensuite, le nombre de personnes vaccinées monterait à "4 millions fin février, 9 millions au mois de mars, 20 millions à la fin d'avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du moins de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population française, d’ici à la fin août", a-t-il énuméré.

Interrogé sur les reports de rendez-vous de vaccination constatés dans plusieurs régions, faute de doses, le ministre a tenu à rappeler que "dans 95% des cas, les choses de déroulent de manière remarquable". "Nous somme sur un rythme quotidien qui est le double de celui de nos voisins allemands", a-t-il poursuivi, avant de reconnaître que "ça ne veut pas dire que tout est simple pour tout le monde".

Imbroglio autour de la "sixième dose" du vaccin Pfizer

Le laboratoire Pfizer va réduire le nombre de flacons de vaccin livrés aux pays européens. Les autorités sanitaires considèrent qu’avec un flacon, on peut finalement injecter six doses et non pas cinq et Pfizer argue qu'il s’était engagé sur un nombre de doses et non de flacons. Ce qui contraint en revanche le personnel médical à d’infinies précautions, car prélever six doses au lieu de cinq nécessite un geste bien particulier, qui demande demande plus de concentration, confirme le professeur Olivier Epaulard, infectiologue au CHU de Grenoble, où 400 personnes sont vaccinées chaque jour.

Cette procédure exige aussi d’utiliser un certain type d’aiguilles très fines pour limiter les pertes. Mais une nouvelle inquiétude se dessine déjà quant à la disponibilité de ces seringues. Sur un marché mondial très tendu - puisque tous les pays vont vouloir acheter en grande quantité ce matériel dans les prochaines semaines - la pénurie guette. Plus d'explications dans notre article ici.

Tests PCR exigés pour les voyageurs européens dès dimanche

La France exigera, à partir de dimanche à 00h00, un test PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ pour la plupart des voyageurs européens voulant entrer sur son territoire, a annoncé le président Emmanuel Macron au Conseil européen, a rapporté l'Elysée tard jeudi soir. Cette obligation s'appliquera "hors voyages essentiels", a précisé l'Elysée : "Les travailleurs frontaliers et le transport terrestre seront en particulier exemptés".

L'Union européenne a appelé à éviter les voyages non essentiels entre les pays du bloc pour faire face à la menace des nouveaux variants du coronavirus, jugeant la situation sanitaire "très grave", à l'issue d'un sommet des Vingt-Sept par vidéoconférence jeudi.

L'Europe sur ses gardes face au variant

L'agence européenne chargée des épidémies a appelé jeudi ses membres à se tenir prêts à prendre des mesures plus strictes "dans les semaines à venir" pour contenir la progression des nouveaux variants du coronavirus, en relevant d'un cran son niveau de vigilance. L'ECDC, qui regroupe les 27 pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande, a relevé à "élevé/très élevé" son évaluation des risques sanitaires liés aux nouveaux variants, contre "élevé" dans sa première évaluation fin décembre.

>> A LIRE AUSSI - Covid : les différents scénarios sur la circulation du variant anglais

Plus de 50.000 morts en Allemagne

Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus en Allemagne a franchi vendredi le seuil des 50.000, a annoncé l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), au moment où le pays a prolongé jusqu'à mi-février son arsenal anti-Covid. L'institut a enregistré un total de 50.642 décès depuis le début de la pandémie lors de l'hiver 2020. 859 personnes sont décédées lors des dernières 24 heures, un chiffre en baisse en comparaison hebdomadaire.

Les Etats-Unis de retour à l'OMS

Prenant l'exact contrepied de Donald Trump, la nouvelle administration américaine a fait son grand retour jeudi à l'OMS, l'assurant de son soutien financier et saluant son rôle de chef de file dans la lutte contre la pandémie.

Parallèlement, Joe Biden a promis une mobilisation comme "en temps de guerre" face au Covid-19. En signant une série de dix décrets, il a annoncé que toute personne arrivant par avion aux Etats-Unis devrait présenter un test négatif à son arrivée et "observer une quarantaine". Il a également rendu obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux.

Plus de deux millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,075 millions de morts dans le monde et plus de 96,8 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (406.162), suivis par le Brésil (212.831), l'Inde (152.869), le Mexique (144.371) et le Royaume-Uni (93.290).