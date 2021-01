Covid-19 : le variant britannique associé à une plus forte mortalité

En plus d'être plus contagieux, le variant britannique du coronavirus serait en outre être lié à une plus forte mortalité. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Boris Johnson vendredi lors d'une conférence depuis Downing Street. "Il semble maintenant qu'il existe des preuves que le nouveau variant, le variant qui a été identifié pour la première fois à Londres, et le sud-est (de l'Angleterre), peut être lié à un degré plus élevé de mortalité", a ainsi affirmé Boris Johnson.

Beaucoup d'incertitude demeure

Ce variant, qui se transmet 30 à 70% plus facilement, est jugé responsable de la sévérité de la deuxième vague de nouveau coronavirus qui frappe actuellement le Royaume-Uni. Pour les hommes âgés d'une soixantaine d'années, le risque de mortalité atteint 13 à 14 sur 1.000 avec le nouveau variant, contre 10 sur 1.000 avec la précédente forme de virus, a comparé le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance.

"Je tiens à souligner qu'il y a beaucoup d'incertitude autour de ces chiffres", a nuancé Patrick Vallance, mais il y a une "inquiétude qu'il y ait eu une augmentation de la mortalité ainsi qu'une augmentation de la transmissibilité". Des études sont en cours partout dans le monde pour déterminer les raisons de cette plus forte contagiosité. D'autres variants, dont l'un initialement détecté en Afrique du Sud, inquiètent eux aussi la communauté internationale. "Ils ont certaines caractéristiques qui les rendent moins sensibles aux vaccins" et sont "plus préoccupants" que le variant britannique, a jugé Patrick Vallance.