EN DIRECT - Coronavirus : aux Etats-Unis, des critères plus stricts imposés au vaccin

L'ESSENTIEL

En France, la situation épidémique se dégrade, obligeant les autorités à prendre de nouvelles mesures restrictives dans les zones d'alerte maximale. Selon le dernier bilan, 32.365 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie de coronavirus, dont 65 au cours des dernières 24 heures. La fermeture des bars pour quinze jours a été décrétée en Île-de-France, tout comme celle des salles de sports et des piscines. A l'étranger, Donald Trump est sorti de l'hôpital mardi, après y avoir été admis pendant trois jours suite à une infection. La recherche d'un vaccin se poursuit à travers le monde : si la Russie assure d'ores et déjà que Spoutnik V est "opérationnel à 100%", aux Etats-Unis l'agence du médicament impose des critères plus stricts. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir • 65 morts et 10.489 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures en France • Aux Etats-Unis, Donald Trump est sorti de l'hôpital... • ... et l'Agence américaine des médicaments impose des critères plus stricts pour le vaccin

65 morts en 24 heures en France

Les indicateurs continuent de se dégrader en France. Plus de 10.000 cas de Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France. 32.365 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en France, dont 65 au cours des dernières 24 heures. On compte désormais 1.417 malades hospitalisés en réanimation, un chiffre en légère progression.

La proportion de tests positifs par rapport aux tests effectués ne fait que grimper : elle a atteint lundi 8,6% et est passée à 9% mardi. Mais ce chiffre est également lié à la réorientation de la politique des tests : ils sont pratiqués moins systématiquement, priorisés, et sont donc plus susceptibles de se révéler positifs.

Des indicateurs dégradés en Île-de France

L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a indiqué mardi que le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de la région continuait de progresser, à 40,1% contre 37% lundi. Cela représente 449 personnes admises en services de réanimation, sur 2.393 patients Covid-19 hospitalisés dans la région la plus peuplée de France (12 millions d'habitants).

Un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 30% à l'échelle de la région fait partie des trois critères établis par les autorités sanitaires pour placer un département en zone d'alerte maximale. Le deuxième est un taux d'incidence (nouveaux cas) supérieur à 250 pour 100.000 habitants, et le troisième, un taux d'incidence chez les plus de 65 ans au-dessus de 100.

Paris et sa petite couronne en zone d'alerte maximale

Bars fermés, congrès interdits, restaurants soumis à des règles sanitaires plus strictes : le préfet de police de Paris Didier Lallement a annoncé des mesures restrictives à compter de mardi pour faire face à la progression inquiétante du Covid-19 dans la capitale et en proche banlieue. Découvrez ici l'ensemble des restrictions annoncées lundi, en vigueur pour au moins quinze jours. Les salons professionnels et les foires sont également annulés. Un coup dur pour l'événementiel, déjà fragilisé par le confinement.

Trump sans symptôme, l'état-major en quarantaine

Donald Trump ne présente plus de symptôme du Covid-19 au lendemain de son retour à la Maison Blanche, après trois jours d'hospitalisation, a annoncé mardi son médecin. Le président américain a minimisé la menace du coronavirus, tentant, face à des sondages alarmants, d'accréditer l'idée qu'il serait immunisé contre le virus, mais aussi contre la défaite, et se disant impatient de débattre une nouvelle fois, le 15 octobre, avec son adversaire démocrate Joe Biden. Facebook et Twitter ont par ailleurs pris des mesures punitives mardi contre des propos du président assurant que la grippe saisonnière tuait plus de personnes que le Covid-19 dans certains cas.

Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, et plusieurs autres hauts responsables militaires se sont mis en quarantaine mardi après des réunions avec le numéro deux des Garde-Côtes, testé positif.

Aux Etats-Unis, des critères plus stricts pour les vaccins

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a fixé mardi des critères plus stricts que ceux désirés par la Maison Blanche pour approuver en urgence tout futur vaccin contre le Covid-19, rendant improbable toute autorisation avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

Par ailleurs, le président Trump a mis brutalement fin mardi aux négociations avec les démocrates sur de nouvelles aides aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de coronavirus. Ces négociations reprendront après l'élection présidentielle. De nombreux économistes et experts ont prévenu que l'absence d'un nouveau coup de pouce gouvernemental risquait de freiner le redressement de l'activité économique.

La Russie assure avoir un vaccin "opérationnel à 100%"

Où en est le vaccin développé par la Russie contre le Covid-19 ? Mi-août, Vladimir Poutine avait surpris le monde entier en affirmant qu'un vaccin allait être disponible dès le mois de septembre pour certaines catégories de la population. Sur Europe 1, mardi soir, le ministre-conseiller de l'ambassade de Russie, Artem Studennikov, a défendu l'efficacité de "Spoutnik V".

"Pour nous, c'est un vaccin opérationnel à 100%", a avancé Artem Studennikov au micro de Julian Bugier. "Ce vaccin est absolument efficace. Ça fait déjà quelques semaines qu'il a été enregistré et certifié en Russie", assure-t-il, alors que des scientifiques du monde entier avaient fait part de leur scepticisme au moment de l'annonce du président russe. Selon lui, ce vaccin sera disponible dès le début d'année 2021 et a commencé à être injecté à certaines personnes, notamment des professeurs et des médecins.

De nouvelles restrictions à travers l'Europe

Face à l'augmentation inquiétante du nombre de nouvelles infections, les villes de Berlin et Francfort ont annoncé mardi la mise en place d'un couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin et une restriction des contacts sociaux. La Belgique va adopter dans tout le pays la fermeture des bars et cafés à 23 heures, jusqu'ici limitée à Bruxelles. En Roumanie, des policiers en civil vont patrouiller pour faire respecter le port obligatoire du masque dans certains espaces publics.

Plus de 35,5 millions de cas dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.045.097 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Plus de 35,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 210.784 décès. Suivent le Brésil (147.494 morts), l'Inde (103.569 morts), le Mexique (81.877 morts), et le Royaume-Uni (42.369 morts). En France, plus d'une personne en grande précarité sur deux en région parisienne, pour l'essentiel des migrants, a été infectée au Covid-19, révèle la première étude sur ces populations menée par Médecins sans frontières (MSF), qui qualifie cette prévalence d'"énorme".