EN DIRECT - Coronavirus : enquête ouverte après les attaques informatiques contre le Cned

Après un week-end de Pâques marqué par une "tolérance" pour les déplacements, la France est entrée mardi de plain-pied dans le régime de restrictions endurcies contre l'épidémie de coronavirus. Les déplacements sont désormais limités à 10 kilomètres, et des millions d'enfants ont renoué avec l'école à distance, malheureusement perturbée par de nombreux bugs et une série d'attaques informatiques contre la plateforme du Cned. Une enquête a été ouverte. Parallèlement à ces mesures, l'exécutif compte toujours sur une accélération de la campagne de vaccination, et le Stade de France a ouvert ses portes aux premières piqûres. Et il y a urgence, tant la situation reste tendue dans les hôpitaux, où la barre des 30.000 malades hospitalisés a été dépassée mardi. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Ecole à la maison : enquête ouverte après les attaques informatiques contre le Cned

La section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête mardi après une série d'attaques informatiques contre la plateforme du Cned au premier jour du retour de l'enseignement scolaire à distance lié à la pandémie. Cette enquête, confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLTIC), a été ouverte pour "accès frauduleux à un système de traitement automatisé" et "entrave au fonctionnement" d'un tel système, a précisé le parquet confirmant une information de France Télévisions.

Plus de 10 millions d'écoliers, collégiens et lycéens avaient retrouvé lundi l'enseignement à distance, comme l'an passé, après la fermeture anticipée des écoles vendredi dernier. Et comme l'an passé, de nombreux "bugs" ont été signalés par des professeurs, parents et élèves, en raison de réseaux saturés, rendant les espaces de travail numériques inaccessibles. De son côté, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, avait assuré qu'une partie des problèmes s'expliquerait par des attaques des serveurs informatiques venues de l'étranger.

La vaccination accélère en France

L'accélération de la campagne est perceptible dans les chiffres. Sur les six premiers jours d'avril, 1,3 million d'injections ont été réalisées, sur un total de 12,7 millions depuis le 27 décembre. Pour l'instant, 3,2 millions de personnes ont été vaccinées (deux doses) et 9,5 millions ont reçu leur première injection. Le gouvernement compte sur des approvisionnements plus importants ce mois-ci, avec plus de 12 millions de doses attendues.

Symbole de cette accélération, le Stade de France a ouvert ses portes aux premières piqûres mardi, et sur place, Europe 1 a rencontré des candidats pressés et des vaccinés soulagés. L'objectif des autorités sanitaires est de parvenir dans un premier temps à 10.000 injections par semaine dans cette enceinte en Seine-Saint-Denis. Lors d'une visite, le Premier ministre Jean Castex en a profité pour confirmer l'objectif de 10 millions de doses injectées d'ici la mi-avril, voire "dès la fin de la présente semaine". Mais ces vaccinodromes permettront-ils au gouvernement de tenir ses objectifs ? Plus d'informations dans cet article.

"Il ne devrait pas y avoir un nouveau confinement", dit Macron a des collégiens

Emmanuel Macron s'est invité à un cours d'histoire en échangeant mardi après-midi avec des collégiens en visioconférence, à qui il a assuré qu'il ne devrait pas y avoir "de nouveau confinement d'ici la fin de l'année scolaire".

A la question d'un collégien lui demandant s'il y aurait "un autre confinement avant la fin de l'année?", Emmanuel Macron a répondu: "on va tout faire pour éviter ça. Je dis souvent que le maître du temps c'est le virus, mais je tiens beaucoup à ce que l'école reste ouverte au maximum". A l'issue des semaines de fermeture des écoles, "on pense qu'on aura bien freiné le virus un peu partout et on aura accéléré la vaccination. Cela nous permettra d'être dans une situation plus confortable" et de "prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage et la vaccination". "Et donc je pense que, jusqu'à la fin de l'année scolaire, il ne devrait pas y avoir un nouveau confinement".

Plus de 30.000 patients hospitalisés

Selon les chiffres de Santé publique France, 30.639 patients étaient hospitalisés mardi soir, contre 29.907 la veille, soit le plus haut total depuis fin novembre, pendant la deuxième vague de l'épidémie. Parmi ces patients, 5.626 se trouvent dans des services de réanimation, contre 5.433 lundi. En 24 heures, 409 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital, pour un total de 97.301 depuis le début de l'épidémie, en comptant les établissements type Ehpad.

Le nombre de cas de contaminations confirmé en 24 heures est de 8.045, un total bas qui s'explique par le fait qu'on sort du long week-end de Pâques, où les gens se sont moins fait tester. Vendredi, plus de 46.000 nouvelles infections avaient été signalées. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, s'établit à 7,5% sur les sept derniers jours.

Mais si ces chiffres sont alarmants, dans les 19 départements où des mesures plus restrictives avaient été annoncées dès le 18 mars, certains indicateurs commencent à baisser. Lisez notre article sur le sujet.

Un ancien patient sur trois souffre de problèmes psychologiques ou neurologiques ultérieurs

Une personne sur trois qui a surmonté le Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection, selon la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d'anciens malades du Covid, parue mercredi dans le journal spécialisé The Lancet Psychiatry. L'anxiété (17%) et les troubles de l'humeur (14%) étaient les diagnostics les plus fréquents, selon l'étude. L'incidence des atteintes neurologiques telles que les hémorragies cérébrales (0,6%), les accidents vasculaires cérébraux (2,1%) et la démence (0,7%) était globalement plus faible, mais le risque était généralement plus élevé parmi les patients qui avaient été gravement malades.

En analysant les dossiers de santé électroniques de 236.379 patients atteints de Covid, les auteurs relèvent que 34% ont eu un diagnostic de maladie neurologique ou psychiatrique dans les six mois suivant l'infection. Le risque de développer des troubles à long terme est accru chez les patients hospitalisés pour Covid-19 sévère. Ainsi, 46% des patients admis en réanimation ont eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques six mois après l'infection. Près de 7% des patients qui avaient été en réanimation ont fait un AVC ultérieur, 2,7% une hémorragie cérébrale et près de 2% ont développé une démence, contre respectivement 1,3%, 0,3% et 0,4% de ceux non hospitalisés.

Plus de 2,86 millions de morts dans le monde, chiffres records au Brésil

La pandémie a fait plus de 2,86 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (556.486), devant le Brésil (336.947) et le Mexique (204.399).

La situation est particulièrement alarmante au Brésil, qui a franchi pour la première fois le seuil des 4.000 morts en une seule journée, avec 4.195 décès enregistrés en 24 heures. En seulement six jours, plus de 15.000 décès ont été recensés en ce mois d'avril au Brésil, avec 2.757 morts par jour en moyenne.