EN DIRECT - Coronavirus : confinement partiel au Pays-Bas, nouvelles restrictions en Italie

EN DIRECT

Au sein de l'exécutif, le ton a changé depuis quelques jours, alors que le regain de l'épidémie de coronavirus menace de submerger le système de santé. Face à ce rebond, que les mesures actuelles n'ont pas encore permis d'endiguer, le président de la République en personne pourrait annoncer de nouvelles mesures contraignantes. Emmanuel Macron doit en effet prendre la parole mercredi, et pourrait aller jusqu'à instaurer l'instauration d'un couvre-feu dans les grandes villes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : La hausse des hospitalisation en réanimation se poursuit en France

Emmanuel Macron pourrait annoncer mercredi de nouvelles restrictions

L'épidémie a fait plus de 1,08 millions de morts dans le monde

Nouvelle hausse des réanimations en France

La pression hospitalière continue d'augmenter en France, avec une nouvelle hausse des hospitalisations en réanimation au cours des dernières 24 heures, et 87 décès, selon des chiffres publiés mardi par Santé publique France (SpF).

Le nombre de malades du Covid-19 placés en réanimation s'élève mardi à 1.633, soit 94 de plus que la veille, précise la base de données en ligne de SpF. Les nouvelles admissions en réanimation ont également augmenté, avec 226 patients admis mardi (55 de plus que lundi).

Les autres indicateurs restent peu favorables, avec 87 morts dans les hôpitaux en 24 heures (96 la veille), portant le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie à au moins 32.933, précise le site de l'agence sanitaire.

Sur le front des tests, quelque 12.993 nouveaux cas de contamination ont été détectés en 24 heures: c'est plus que lundi (8.505), mais loin des records des derniers jours, avec 27.000 cas enregistrés samedi.

Les annonces de Macron attendues, vers des couvre-feux dans les grandes villes ?

Face à ce que le gouvernement n'hésite plus à qualifier de "2e vague", de nouvelles mesures contraignantes pourraient être annoncées par Emmanuel Macron en personne. Le président de la République doit en effet s'adresser aux Français à partir de 19H55, pour 45 minutes d'interview sur TF1 et France 2.

Parmi les restrictions évoquées, l'hypothèse d'un couvre-feu total à partir de 20H00 ou 21H00 dans les zones les plus frappées par la virus, est à l'étude. Sera-t-elle pour autant retenue ? "Toutes les options sont sur la table", répond l'entourage du président. En Guyane, cette solution est déjà appliquée, et ce depuis le 24 mars. Et sur place, on estime que la mesure a permis de freiner considérablement l'épidémie. Plus de détails dans cet article.

En revanche, tout reconfinement national ou local semble écarté, et les dispositions actuellement en vigueur pour les écoles, collèges et lycées devraient être prolongées, comme l'a indiqué mardi soir le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

Le salon de l'Agriculture annulé

L'édition 2021 du salon de l'Agriculture, qui devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars, est annulée en raison de l'épidémie. Le plus gros salon en France s'était tenu in extremis début 2020 juste avant le début du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Il avait accueilli 540.000 visiteurs contre 650.000 les années précédentes.

En revanche, le concours général des produits agricoles et des débats publics seront maintenus, ont indiqué les organisateurs.

Recherche : deux essais cliniques suspendus

Les sociétés pharmaceutiques américaines Johnson & Johnson et Eli Lilly ont suspendu lundi et mardi des essais cliniques d'un vaccin et d'un traitement expérimental contre le Covid-19, respectivement, le temps d'évaluer d'éventuels effets secondaires chez des participants, un nouveau contretemps dans la lutte contre la pandémie.

Johnson & Johnson a annoncé la pause de son grand essai vaccinal, commencé fin septembre, lundi soir, après l'apparition d'une maladie inopinée chez un participant le dimanche soir, selon la direction. "Nous avons interrompu temporairement le dosage supplémentaire dans tous nos essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, y compris l'ensemble de l'essai de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Conséquence: plus aucun participant à l'essai ne reçoit le vaccin ou le placebo jusqu'à nouvel ordre. Un comité d'experts indépendants étudie les données pour voir si la "maladie inexpliquée" peut ou non être liée au vaccin.

Mardi, c'était au tour d'Eli Lilly d'annoncer la suspension d'un essai de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 chez des malades hospitalisés, pour des raisons de sécurité non détaillées. Le traitement est similaire à ce que Donald Trump a reçu peu après l'apparition de ses symptômes de Covid-19, le 2 octobre: ce sont des anticorps de synthèse injectés en intraveineuse, et qui sont fabriqués spécifiquement pour neutraliser le coronavirus responsable de la maladie, assistant le système immunitaire.

La Banque mondiale dégage 12 milliards de dollars pour fournir des vaccins aux pays pauvres

La Banque mondiale a annoncé l'approbation d'un plan d'aide de 12 milliards de dollars pour garantir aux pays en développement l'accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles. Cette enveloppe servira à "financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens", a précisé l'institution de Washington dans un communiqué. Selon elle, cela pourrait permettre de vacciner "jusqu'à un milliard de personnes".

Ce financement fait partie d'un paquet d'aide du Groupe de la Banque mondiale allant jusqu'à 160 milliards de dollars et s'étalant jusqu'en juin 2021 pour aider les pays en développement à lutter contre la pandémie du Covid-19, a également précisé l'institution de Washington.

Confinement partiel au Pays-Bas, de nouvelles restrictions en Italie

Jusque-là moins stricts que leurs voisins européens, les Pays-Bas vont être soumis à un "confinement partiel" à partir de mercredi, comprenant notamment la fermeture des bars et des restaurants pour tenter de freiner la poussée de la pandémie, a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte. Après des mois de refus du port du masque, il a décidé de le rendre obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans. La vente d'alcool sera interdite à partir de 20H00.

Mercredi, les autorités sanitaires néerlandaises ont fait état d'un nouveau record quotidien de 7.393 contaminations au coronavirus. En une semaine, elles ont répertorié 43.903 nouveaux cas et 150 morts.

De son côté, l'Italie a également annoncé de nouvelles restrictions : interdiction aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21H00, interdiction des fêtes et célébrations, interdiction des sports de contact entre amis et des voyages scolaires, invités à domicile limités à six, mariages et baptêmes limités à 30 personnes.

Plus de 1,08 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,081 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi. Quelque 37,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,1 millions ont été guéris.