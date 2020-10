EN DIRECT - Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire rétabli dès vendredi minuit

EN DIRECT

C'est un "tour de vis" attendu, alors que l'état d'urgence sanitaire va être rétabli dès vendredi minuit (dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 octobre) : Emmanuel Macron doit par ailleurs s'exprimer, mercredi soir, sur TF1 et France 2, pour annoncer de nouvelles restrictions face à la propagation rapide du Covid-19 dans notre pays. Lors de cet entretien de 45 minutes, le chef de l'État fera un point sur l'épidémie en France et annoncera des mesures contraignantes afin d'éviter un reconfinement général aux conséquences économiques et sociales catastrophiques. Pour l'occasion, Europe 1 est en édition spéciale de 20 heures à 22 heures.

Les principales informations à retenir : Emmanuel Macron s'adresse aux Français à partir de 19h55

L'état d'urgence sanitaire rétabli dès vendredi minuit, annonce le gouvernement

Il pourrait annoncer des couvre-feux dans certains territoires

Les restrictions liées à la vie privée seraient également abordées

L'état d'urgence sanitaire dès samedi

À la mi-journée, Emmanuel Macron et Jean Castex se sont longuement parlés à l'Élysée pour procéder aux derniers arbitrages avant cette prise de parole. En début de soirée, avant la prise de parole du Président, le gouvernement a annoncé que l'état d'urgence sanitaire allait être rétabli en France dès samedi. Ce régime était en vigueur en France métropolitaine du 23 mars au 9 juillet dernier. Il s'agit du quatrième niveau d'alerte, qui confère aux autorités la liberté de mettre en place des confinements locaux et des fermetures administratives.

Des couvre-feux dans les métropoles ?

Parmi les restrictions évoquées, l'hypothèse d'un couvre-feu total à partir de 20 heures ou 21 heures dans les zones les plus frappées par le virus est à l'étude. Sera-t-elle pour autant retenue ? "Toutes les options sont sur la table", répond l'entourage du président. Selon les informations d'Europe 1, pour Paris, l’exécutif travaille sur une option à 20 heures ou 22 heures. Jusqu'à une quinzaine de villes pourraient être concernées dans les jours qui viennent. Les attestations de sortie pourraient également faire leur grand retour. Plus de détails dans cet article.

Un enjeu principal : éviter le reconfinement

Au sommet de l'État, on promet que l’enjeu est d’éviter à tout prix un reconfinement, qu’il soit local ou national. Le chef de l'État devrait donner de nouvelles directives pour la vie en société, et notamment pour ce qui concerne les réunions privées, puisque c’est là que le virus circule beaucoup.

Emmanuel Macron devrait par exemple recommander un nombre maximum de convives lors d’une fête ou d’un dîner à domicile. Il devrait, de manière solennelle, appeler les Français à prendre très au sérieux la menace du virus. L’Elysée se projette dans un temps long, de plusieurs mois, avec pour objectif d'"essayer de sauver Noël", reconnait une source à Matignon.

Le président devrait également lancer un appel à la responsabilité des jeunes, sans pour autant les stigmatiser. Un exercice délicat pour l'exécutif, qui ne veut pas se mettre la jeunesse à dos. Les dispositions actuellement en vigueur pour les écoles, collèges et lycées devraient être prolongées.