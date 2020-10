Covid-19 : le laboratoire américain Eli Lilly suspend l'essai clinique d'un traitement expérimental

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mardi la suspension d'un essai clinique de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité non détaillées. "Nous savons que, par précaution, le comité indépendant de surveillance sanitaire de l'essai ACTIV-3 a recommandé une pause dans les recrutements", a déclaré un porte-parole, en parlant d'un essai portant sur des malades du Covid-19 hospitalisés. "Lilly soutient la décision du comité indépendant de garantir avec prudence la sécurité des patients participant à l'essai."

Un traitement similaire à celui reçu par Trump

Le traitement est similaire à ce que Donald Trump a reçu peu après l'apparition de ses symptômes de Covid-19 : ce sont des anticorps de synthèse injectés en intraveineuse, et qui sont fabriqués spécifiquement pour neutraliser le coronavirus responsable de la maladie, remplaçant de facto le système immunitaire. Donald Trump a reçu des anticorps fabriqués par la société américaine Regeneron, et vanté leur efficacité après sa sortie d'hôpital, promettant de les autoriser pour l'ensemble des malades et de les distribuer gratuitement.

Les deux sociétés ont demandé la semaine dernière à l'Agence américaine des médicaments (FDA) une autorisation en urgence de leurs traitements, mais la FDA doit d'abord vérifier leur sécurité et l'éventualité d'effets secondaires graves.

Le communiqué d'Eli Lilly n'a pas indiqué si les autres essais testant en ce moment les anticorps de synthèse étaient également suspendus, et l'AFP a demandé une clarification.