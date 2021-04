EN DIRECT - Covid : les tests antigéniques et les autotests autorisés pour les enfants

EN DIRECT

C'est une première phase vers la levée progressive des restrictions mises en place contre l'épidémie de coronavirus. Lundi, les élèves de maternelle et de primaire ont retrouvé les bancs de l'école après trois semaines de fermeture. Une rentrée qui s'effectuait dans le respect d'un strict protocole sanitaire, la circulation épidémique continuant d'être très forte en France. Pour augmenter la capacité de dépistage, la Haute autorité de santé autorise désormais les tests antigéniques et les autotests pour les moins de 15 ans. Dans le reste du monde, la situation catastrophique en Inde inquiète. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir La Haute autorité de santé autorise les tests antigéniques et autotests pour les enfants

Emmanuel Macron a ouvert la porte à un décalage du couvre-feu

La pression hospitalière reste forte en France

La situation hors de contrôle en Inde inquiète fortement

La HAS autorise les tests antigéniques et autotests pour les enfants

La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé lundi les tests antigéniques et autotests aux moins de 15 ans, ce qui permettrait d'augmenter sensiblement la facilité et la capacité de dépistage du Covid-19, notamment dans les écoles.

Jusqu'à présent, ces tests étaient réservées aux plus de 15 ans. Mais "à la lumière de récents travaux de modélisation", l'autorité a conclu "que ces tests peuvent être un outil de dépistage chez les moins de 15 ans" et qu'ils sont "pertinents pour briser les chaînes de contamination, notamment en milieu scolaire".

Leurs principaux atouts: un résultat en 15 à 30 mn (ces tests ne doivent pas être envoyés à un laboratoire) et ils sont moins invasifs que les prélèvements nasopharyngés car l'écouvillon est enfoncé moins profondément dans le nez.

Les écoles ont rouvert leurs portes

En France, après trois semaines de fermeture, les élèves de maternelle et de primaire ont fait leur retour à l'école. Alors que la circulation épidémique reste forte, cette rentrée s'effectuait dans un cadre sanitaire strict, avec notamment la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid confirmé. Les collégiens et lycéens effectuent, eux, une semaine de cours à distance avant de regagner leurs établissements.

L'enjeu est désormais de massifier les capacités de tests pour enfants et enseignants. Dans les écoles maternelles et primaires, 400.000 tests salivaires doivent être déployés, avec un objectif de 600.000 par semaine d'ici la mi-mai. Le gouvernement a par ailleurs commandé 64 millions d'autotests pour les élèves de plus de 15 ans, les enseignants et autres personnels de l'Education nationale.

Macron esquisse un calendrier de déconfinement

En déplacement dans une école de Melun, Emmanuel Macron a précisé les contours des prochaines levées des restrictions. "On devrait progressivement tout doucement rouvrir les choses à partir du début du mois de mai", a souligné le président de la République, ouvrant la porte à un décalage de l'horaire du couvre-feu "car 19 heures, c'est très tôt".

Concernant les restaurants, leur réouverture se fera "par étapes" entre début mai et fin juin, notamment en fonction du taux d'incidence dans les départements.

A propos des établissements culturels, Emmanuel Macron a assuré : "on va essayer de (les) rouvrir avant, dès la première phase, avec des jauges réduites". "Pour le théâtre, le cinéma et autres, on voit bien que si on limite le nombre, on pourra (les rouvrir) dans les premières phases", a-t-il indiqué.

Plus de 6.000 personnes en réanimation

Le nombre de malades en réanimation est repassé lundi juste au dessus de la barre des 6.000, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Au total, on comptait 6.001 personnes dans les services de soins critiques. Le nombre total de malades hospitalisés était lundi de 30.596. Concernant les décès, 400 personnes sont mortes du Covid-19 à l'hôpital dans les dernières 24 heures, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 103.285 morts.

Du côté des contaminations, le taux de positivité est stable à 10% sur les sept derniers jours. Enfin, sur le plan de la vaccination, 14.297.308 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin et 5.691.519 personnes ont reçu les deux doses, selon la Direction générale de la santé (DGS).

Situation "plus que déchirante" en Inde, aide de plusieurs pays

Alors que la pandémie a atteint une gravité sans précédent en Inde, avec un record mondial de plus de 352.000 personnes contaminées en une seule journée lundi, et un record national de 2.812 décès, la situation y est "plus que déchirante", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Lisez ici notre reportage à Bangalore, où les hôpitaux peinent à faire face à l'explosion de l'épidémie.

Le variant "indien", qui en quelques jours a plongé l'Inde dans le chaos, a entraîné l'annonce d'une aide d'urgence par plusieurs pays. Les Etats-Unis vont envoyer des composants pour la production de vaccins et des équipements médicaux, tandis que la France va envoyer huit unités de production d'oxygène ainsi que des containers d'oxygène et des respirateurs.

Plus de 3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.109.991 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 572.625 décès, suivis par le Brésil (391.936), le Mexique (214.947), l'Inde (195.123) et le Royaume-Uni (127.428).