Coronavirus : quel protocole sanitaire pour les élections régionales ?

Le scrutin se rapproche. Alors que l'épidémie de coronavirus reste fortement active en France, les élections régionales doivent se tenir les 20 et 27 juin prochains. Mais pour limiter au maximum le risque sanitaire, le vote et la campagne se dérouleront dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, évoqué notamment lundi lors d'une réunion autour du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à laquelle étaient conviés des représentants des partis politiques, des groupes parlementaires et des associations d'élus.

En plus des mesures sanitaire, les autorités misent sur la vaccination, notamment pour les personnels des bureaux de vote. Président, assesseurs, secrétaires, ainsi que les fonctionnaires municipaux mobilisés... Tous recevront une attestation délivrée par le maire. Ils pourront alors se faire vacciner lors de créneaux réservés dès maintenant, et ce jusqu'au 5 juin.

Des bureaux de vote en extérieur ?

Le soir du vote, si vous souhaitez dépouiller les bulletins, la priorité sera donnée aux personnes vaccinées ou immunisées. Sinon, il faudra disposer d'un test négatif de moins de 48 heures. Enfin, pour limiter la circulation du virus, il est question d'installer des bureaux de vote en extérieur.

Selon les informations d'Europe 1, la campagne sera elle aussi adaptée. Un candidat et son équipe pourront déroger au couvre-feu, par exemple pour faire du porte-à-porte. En revanche, malgré la demande de certains partis, les meetings en intérieur sont interdits. Mais les plus malins retiendront que les manifestations, même statiques, restent autorisées, à condition d'avoir été déclarées en préfecture.