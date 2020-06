EN DIRECT - Le coronavirus a fait plus de 10.000 morts au Mexique

EN DIRECT

Déconfinement, phase 2 : après le 11 mai, une nouvelle levée de restrictions entre en vigueur, mardi. À commencer par la possibilité pour l'ensemble des Français de se déplacer, pour la première fois depuis mi-mars, à plus de 100 km de leur domicile sans attestation. Mais l'un des éléments les plus visibles de cette nouvelle phase concerne les bars et les restaurants, qui vont pouvoir rouvrir leurs portes dans les zones vertes, seulement en terrasse en Île-de-France. Sur le front épidémique, le reflux du coronavirus se poursuit, avec une nouvelle baisse du nombre de personnes en réanimation. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : La phase du déconfinement débute mardi

Bars et restaurants peuvent rouvrir presque partout en France

L'application StopCovid peut être téléchargée dès midi

Nouveau bilan de 28.833 morts en France

Les Français libres de leurs déplacements

C'est l'élément central de cette deuxième phase du déconfinement : depuis mardi, 0h01, les Français n'ont plus d'attestation pour "motifs familiaux impérieux" à fournir pour se déplacer à plus de 100 km de leur domicile. Ils pourront d'ailleurs profiter de la réouverture de l'ensemble des plages, de la Manche à la Méditerranée.

Mais pour se déplacer, le port du masque de protection est imposé à "toute personne de onze ans ou plus" à bord des trains, avions, bateaux, dans les transports en commun et aussi dans les gares et aéroports. Dimanche, le secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari avait présenté les nouvelles mesures qui entreront en vigueur mardi dans les transports en commun, à la SNCF et à la RATP notamment. Retrouvez tous les détails de ce qui va changer dans les transports en commun dans cet article.

Réouverture attendue des bars et restaurants

Après plus deux mois de fermeture forcée pour cause de coronavirus, bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes pour la phase 2 du déconfinement, avec des règles sanitaires strictes : dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars. En Île-de-France, cafetiers et restaurateurs n'auront droit qu'à la réouverture des terrasses, qui pourront parfois s'étendre gratuitement sur une partie de l'espace public.

L'application StopCovid disponible à midi

C'est le Jour J pour elle aussi : l'application de traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, sera finalement disponible à partir de midi. Cette application a pour but de permettre à chaque utilisateur qui apprend sa contamination de prévenir ceux qu'il a croisés dans les deux semaines précédentes, pour qu'ils puissent prendre leurs précautions. "On a besoin qu'un maximum de gens l'ait" et "ce qu'on vise d'abord se sont les personnes qui vivent dans les villes parce que ce sont elles qui font circuler le virus", a affirmé Cédric O. On vous explique dans cet article comment fonctionne l'application, disponible sur iOS et Android.

La seconde vague s'éloigne en France

Le reflux épidémique se confirme : le coronavirus a fait 31 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français, où le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan communiqué lundi par la Direction générale de la santé. Cela porte le bilan total de morts à 28.833, dont 18.506 à l'hôpital, mais les chiffres des décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) n'ont pas été actualisés depuis vendredi. Ils devraient l'être mardi.

Plus de 372.000 morts dans le monde, aucun décès en Espagne en 24h

La pandémie de coronavirus a fait au moins 373.439 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi soir. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.658 décès pour 1.797.457 cas. Au moins 444.758 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39.045 morts, l'Italie avec 33.475 morts, le Brésil avec 29.314 morts, et la France avec 28.833 morts.

Si la situation inquiète au Brésil, où les cas explosent, elle est en revanche encourageante en Europe. Le coronavirus n'a ainsi fait aucun mort en Espagne durant ces dernières 24 heures, une première depuis trois mois. Le pays comptabilisait chaque jour de nouveaux morts depuis le 3 mars, date à laquelle avait été enregistré le premier décès lié au coronavirus (27.127 morts en tout).

L'Italie a également enregistré une série de chiffres encourageants, dont la plus faible hausse quotidienne de nouveaux cas (178 en 24h) depuis le 26 février et une nouvelle baisse des réanimations. Le nombre de décès au cours des dernières 24 heures est également en baisse avec 60 victimes enregistrées dans toute l'Italie, pour un total de 33.475 morts.