EN DIRECT - Coronavirus : plus d'un million de cas recensés en Amérique latine et aux Caraïbes

EN DIRECT

Plus que quelques heures avant de reprendre goût à une grande partie de notre liberté. La France vit en ce lundi de Pentecôte son dernier jour de la première phase du déconfinement. En effet, dès mardi, les bars et les restaurants vont rouvrir et de nombreux interdits, comme la limite de déplacements fixée à 100 km, seront levés.

Dans le même temps, la baisse des réanimations et des hospitalisations se confirme. Dans le monde, le bilan a dépassé les 370.000 morts, avec une situation très inquiétante au Brésil. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : La France vit son dernier jour de la phase 1 du déconfinement

Les bars et restaurants se préparent à accueillir des clients, dès mardi

Le reflux épidémique se confirme avec une nouvelle baisse des réanimations et des hospitalisations

Le bilan est de 370.000 morts dans le monde, avec une situation préoccupante au Brésil

Déconfinement phase 2, J-1

Dans quelques heures, la France va entamer une nouvelle étape du déconfinement. De nombreuses mesures vont être levées, dont les plus emblématiques sont la fin de la fermeture des bars et restaurants (à lire ci-dessous) et de la limite de déplacement de 100 km. Les départements d’Île-de-France, de Guyane et de Mayotte, qui figurent en orange sur la carte du déconfinement, garderont toutefois quelques restrictions supplémentaires.

Dimanche, le secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebarri a présenté les nouvelles mesures qui entreront en vigueur mardi dans les transports en commun, à la SNCF et à la RATP notamment. Le port du masque restera obligatoire, et le trafic va être augmenté progressivement. Retrouvez tous les détails de ce qui va changer dans les transports en commun dans cet article.

En tout cas, les Français ont déjà profité de cette liberté retrouvée en ce long week-end de Pentecôte. Les parcs et les jardins ont été pris d’assaut dans tout le pays, et notamment à Paris, sous un soleil magnifique.

Veillée d’armes pour les bars et restaurants

Le moment tant attendu pour le secteur de la restauration approche. Les cafés et les restaurants se préparent pour accueillir mardi leurs premiers clients depuis plus de deux mois. Après des semaines de fermeture forcée pour cause de coronavirus, bars, cafés et des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes le 2 juin, avec des règles sanitaires strictes: dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars.

En Ile-de-France, Mayotte et Guyane, toujours en vigilance orange, seules les terrasses pourront rouvrir. A Paris, la mairie a annoncé que bars, cafés et restaurants pourraient s'étendre gratuitement sur une partie de l'espace public, trottoirs, places de stationnement voire quelques rues fermées à la circulation.

Le reflux épidémique se confirme

Dans le même temps, le reflux épidémique se confirme de jour en jour, avec une nouvelle baisse des réanimations et des hospitalisations, selon le dernier bilan donné dimanche. Le solde reste négatif en réanimation, avec 6 cas graves en moins, soit 1.319 au total. La tendance est la même du côté des hospitalisations avec 68 cas en moins, soit 14.322 au total.

Les autorités ont également fait état de 31 morts en 24h à l'hôpital. En tout, 18.475 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi. Au total, le Covid-19 a tué 28.802 personnes en France.

Plus de 370.000 morts dans le monde, le Brésil inquiète

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 370.261 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.051 décès pour 1.778.515 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 38.489 morts, l'Italie (33.415), le Brésil (28.834) et la France (28.802).