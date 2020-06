"C'est du bonheur" : dans l'Oise, le soulagement d'un restaurant complet pour la reprise

REPORTAGE

Privées de couverts, les tables avaient pris la poussière depuis plus de dix semaines marquées par la crise du coronavirus. Mardi, les clients des restaurants, des bars et des cafés ont pu retrouver le plaisir de boire un verre ou déguster un plat. Forcément en terrasse en Île-de-France, également à l'intérieur dans le reste du pays. Avec, dans les deux cas, quelques règles supplémentaires de précaution et de distanciation et un contexte d’urgence économique pour beaucoup de professionnels. Comme l'a constaté Europe 1 dans un restaurant de l'Oise, l'enthousiasme était aussi présent.

Direction le restaurant "La Grange aux loups", à Apremont. Pour le service du midi, le restaurant pouvait faire 30 couverts. Et c'est bien simple : il y a eu 30 clients. Inespéré, pour le chef Dorian Wicart : "Je suis très content, parce qu'on a commencé ce matin avec quatre réservations, donc on avait peur que la clientèle ne revienne pas. Finalement, toute la semaine est pleine. C'est motivant pour les prochains jours. Ça ne pouvait pas mieux se passer !"

"On n'a pas senti de contraintes"

Trois risottos et deux canettes pour la 12, une pana cotta et un café pour la 23… Les commandes ont fusé pendant le service, complet comme tous les autres midis et soirs de la semaine. "C'est du bonheur de reprendre après deux mois et demi de repos", se réjouit Stéphane, salarié en salle.

Il y a d'un côté les restaurateurs et de l'autre les clients. Éliane et Didier règlent leur addition de 68 euros et, comme tout le monde au restaurant, ils voulaient participer à cette grande réouverture qui ressemblait d’ailleurs beaucoup à l’avant-fermeture. "On connaissait le restaurant donc on était ravis de voir qu'il rouvrait aujourd'hui", se réjouit Éliane. "On n'est pas déçus parce qu'il est toujours très bien et on n'a pas senti de contraintes à part mettre le masque pour rentrer. À part ça, on a trouvé que c'était comme avant." "Il y a de l'espace dans ce restaurant, les tables ne sont pas les unes sur les autres, donc il n'y a pas de soucis", abonde Didier.

Des fournisseurs qui répondent présent, du soleil, des clients au moins jusqu'à la semaine prochaine… Pour le restaurateur, les planètes s'alignent et lui permettent de retrouver un peu de sérénité après une interminable période d'inactivité.