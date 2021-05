EN DIRECT - Coronavirus : la vaccination ouverte aux plus de 50 ans à partir de ce lundi

EN DIRECT

A partir de ce lundi, la vaccination contre le Covid-19 va être élargie à toutes les personnes de plus de 50 ans en France, au lieu du 15 mai prévu initialement. Les doses disponibles en fin de journée seront également ouvertes à tous le jour d'après "sans limite d'âge" à partir du mercredi 12 mai. Dans le pays, les indicateurs continuent de baisser en réanimation avec moins de 5000 patients enregistrés dimanche. Journée lors de laquelle l’UE a également annoncé que le contrat avec AstraZeneca n’avait pas été renouvelé après le mois de juin. A l'étranger, les restrictions sanitaires sont assouplies dans plusieurs pays, à l'image de l'Espagne ou du Royaume-Uni. Suivez notre direct.

LES INFORMATIONS A RETENIR La vaccination ouverte aux plus de 50 ans ce lundi

Les autotests finalement déployés le 17 mai dans les lycées

4.971 patients en réanimation dimanche, 116 nouveaux décès enregistrés

L'UE ne renouvèle pas son contrat avec AstraZeneca

Le Royaume-Uni vers un assouplissement des restrictions pour les voyageurs

La vaccination ouverte aux plus de 50 ans ce lundi

Tous les plus de 50 ans vont pouvoir se faire vacciner dès lundi 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le jour d'après "sans limite d'âge" à partir du 12 mai. La vaccination est désormais également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

Pour faire face à ce nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination, Guillaume Rozier, ingénieur et créateur de CovidTracker, a expliqué sur Europe 1 lundi matin, développer une nouvelle fonctionnalité sur son application. Grâce à ChronoDose, il sera donc possible pour les plus de 18 ans de prendre des rendez-vous dès mercredi du jour au lendemain pour les doses non utilisées.

La campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca ne sera "probablement" pas élargie aux moins de 55 ans en France, a par ailleurs précisé lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

LIRE AUSSI - Voici comment va se dérouler la vaccination sans limite d'âge à partir du mercredi 12 mai

Les autotests en retard dans les lycées

Le ministère de l’Education nationale avait commandé 60 millions d’autotests, qui devaient être déployés dans les lycées à partir de ce lundi. Mais les commandes, en provenance d’Asie, vont finalement arriver avec du retard. Pour le début de l’opération, les proviseurs misent plutôt sur le 17 mai.

En attendant, ces derniers peuvent recueillir le consentement des parents pour que leurs enfants soient soumis, ou non, aux autotests. Mais la part des parents qui ont donné leur accord est très faible : entre 5 et 10%. Par ailleurs, très peu de proviseurs ont planifié les séances pédagogiques autour des autotests, faute d’arrivage.

Le nombre de patients en réa passe sous la barre des 5000 en France

Le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation a continué de reculer dimanche, passant sous la barre des 5000. 116 nouveaux décès ont été enregistrés dimanche, portant le nombre total de morts du Covid en France à 106.421 depuis le début de la pandémie.

Cet indicateur, surveillé de très près par les autorités sanitaires, s'éloigne doucement de la barre des 6.000 malades dépassée le 26 avril et du pic alarmant de la première vague du printemps 2020 (environ 7000 patients).

"Vaccinodrome", "antivax"...Ces nouveaux mots du Petit Robert

Deux jours avant la parution de l'édition 2022 du Petit Robert, le quotidien régional Le Parisien dévoile quelques-uns des nouveaux termes qui viendront garnir ses pages. Sans surprise, les liens avec la pandémie mondiale y sont largement présents avec l'entrée de "vaccinodrome", "antivaccin" ou encore de son abréviation "antivax".

L'Allemagne propose la vaccination avec Johnson & Johnson à tous les adultes

L'Allemagne a décidé lundi de proposer à tous les adultes qui le souhaitent de recevoir le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson dont plusieurs pays ont limité l'usage en raison de possibles effets secondaires rares mais graves.

Comme la majorité des plus de 60 ans devraient avoir été vaccinés dès juin, l'Allemagne a décidé de ne pas restreindre l'usage du vaccin Johnson & Johnson à cette classe d'âge, mais de permettre à tous les adultes d'en bénéficier après après consultation avec leur médecin, a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn lors d'une conférence de presse.

Levée de restrictions en vue au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va confirmer lundi l'assouplissement de restrictions liées à la pandémie causée par le coronavirus, s'appuyant sur l'amélioration de la situation sanitaire, ont annoncé ses services dimanche.

Le dirigeant conservateur va rendre publique la troisième étape de sa feuille de route en matière de déconfinement lundi après-midi. Cette nouvelle étape prendra effet le 17 mai, date à laquelle certaines restrictions concernant les voyages à l'étranger sont aussi allégées.

LIRE AUSSI - Le patron de Doctolib optimiste sur les objectifs de vaccination

Fin de l'état d'urgence sanitaire en Espagne

Un vent de liberté s'est levé dimanche avec la fin de l'état d'urgence sanitaire en Espagne, où les habitants ont pu enfin sortir de leur région ou se rassembler dans la rue le soir.

Dans plusieurs villes du pays, cris, applaudissements et musique ont marqué, à minuit la fin de ce régime d'exception imposé depuis octobre et la levée dans la plupart des régions du couvre-feu. Des images de rassemblements sans distanciation sociale qui ont suscité la polémique.

L'UE n'a pas renouvelé la commande d'AstraZeneca

L'Union européenne n'a pas renouvelé pour l'instant son contrat de fourniture de vaccins contre le Covid-19 avec AstraZeneca pour après le mois de juin, a indiqué dimanche le commissaire européen Thierry Breton, au lendemain de l'annonce de la signature d'un nouveau contrat de l'UE avec Pfizer.

Pour autant, ce responsable européen a laissé planer le doute quant à savoir si cette décision signifiait une fin de non recevoir définitive pour le vaccin AstraZeneca. "Ce n'est pas encore fait, attendez", a-t-il dit. "On a commencé" les renouvellements de contrat avec Pfizer/BioNTech mais "on en aura d'autres", a-t-il ajouté.

Près de 3,3 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.284.783 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Après les Etats-Unis (581,751 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil (422.340 morts), l'Inde (242.362 morts), le Mexique (218.928 morts) et le Royaume-Uni (127.603 morts).