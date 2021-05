Doctolib, Vite ma dose, Covidliste : comment trouver efficacement un rendez-vous vaccinal ?

"Tout le monde disait des choses, des plateformes différentes à utiliser." La vaccination s'accélère et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la manière d'obtenir son injection le plus rapidement possible. Les plus de 50 ans pourront se faire vacciner contre le Covid dès lundi et les plus de 18 ans pourront, à partir de mercredi, profiter de doses si elles n'ont pas été réservées 24 heures à l'avance. Cela risque de créer un engorgement et une forte demande. Déjà certains constatent d'ailleurs qu'il n'y a plus de rendez-vous disponibles. Aussi, plusieurs sites et applications existent pour y voir plus clair et faciliter les démarches afin de s'assurer de ne pas louper d'occasion. Europe 1 fait le point sur les possibilités qui existent.

Plusieurs dispositifs de veille

Le plus connu, d'entre eux est évidemment Doctolib, le site de réservation de rendez-vous médicaux en ligne. Pour la vaccination, il suffit d'indiquer sa ville, le critère pour lequel on est éligible à la vaccination et ensuite on peut choisir, selon ce qui est disponible, la date et un centre de vaccination ou une pharmacie pour recevoir sa dose. Doctolib est le site le plus utilisé et a atteint vendredi un record : 524.000 personnes ont pris rendez-vous en 24 heures. Parmi eux, un jeune homme très satisfait du résultat. "J'ai pris rendez-vous vendredi dernier en raison de mon asthme, c'était très rapide", confirme le jeune vacciné.

Seul bémol, il faut souvent réactualiser le site pour réussir à réserver un créneau. Même problème sur TousantiCovid. "Je regarde à plusieurs reprises en effet, plusieurs fois par jour, j'ai tenté mais il n'y avait pas de créneaux", confirme une utilisatrice.

Pour éviter cela, des applications le font automatiquement. "J'ai pris mon rendez-vous sur Vite ma dose car sur Doctolib ça buguait", explique une autre utilisatrice. En effet, Vite ma dose, qui référence tous les rendez-vous disponibles à proximité, a le vent en poupe. D'autres sites peuvent aussi permettre de se faire vacciner même si l'on n'est pas éligible. C'est le cas de Covidliste ou COVID Anti-gaspi. Ces sites contactent les inscrits si jamais il reste des doses non utilisées en fin de journée.

Pas de doses pour tout le monde immédiatement

Ces applications vont pouvoir accompagner l'ouverture aux plus de 18 ans mercredi. Elias Orphelin, contributeur pour Vite ma dose en charge du dispositif, le confirme : "N'importe qui pourra aller sur les applications mobiles ou sur le site quand il le souhaite, trouver si les centres de vaccination ont des doses. Par ailleurs, on pourra s'abonner à un centre pour recevoir une notification lorsque dans ce centre, une dose est disponible".

Toutefois, il met en garde contre des déconvenues. Tout le monde ne pourra pas trouver un créneau tout de suite. En effet, 20 millions de personnes sont concernées par l'élargissement pour seulement 20.000 doses disponibles du jour au lendemain. Restent les réfractaires à l'utilisation des applications qui trouvent "pénible" de renseigner son adresse mail et son mot de passe. Pour eux, il faut téléphoner et tenter sa chance, mais le résultat est plus hasardeux...