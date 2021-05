Vaccin : "Avec ChronoDose, les plus de 18 ans pourront réserver du jour pour le lendemain"

INTERVIEW

A partir de ce lundi, la vaccination contre le Covid-19 va être élargie à toutes les personnes de plus de 50 ans en France, au lieu du 15 mai prévu initialement. Les doses disponibles en fin de journée seront également ouvertes à tous le jour d'après "sans limite d'âge", à partir du mercredi 12 mai. Et pour pouvoir réserver ces créneaux restés vacants, Guillaume Rozier, ingénieur et créateur de Covid-Tracker et de Vite Ma Dose, lance ChronoDose. Une nouvelle fonctionnalité pour trouver un vaccin près de chez soi dans les 24 heures, qui va être déployée dans les prochains jours. Il s'en explique lundi matin sur Europe 1.

"Entre 5000 et 30.000 créneaux vacants par jour"

"Pour accéder à ChronoDose, il faudra toujours passer par le site web ou l'application Vite Ma Dose. Cet outil va permettre d'afficher de façon très claire et très lisible, tous les rendez vous qui peuvent être réservés par les plus de 18 ans sans condition particulière d'éligibilité", a-t-il expliqué. Ces rendez-vous seront donc fixés pour le jour même ou pour le lendemain.

Pour lui, s'il est très difficile de quantifier le nombre de créneaux restés vacants chaque jour, l'ordre de grandeur est de plusieurs milliers. "On est probablement entre 5.000 et 30.000 rendez-vous non pris. Donc ça va permettre d'accélérer légèrement la campagne de vaccination. Mais en revanche, ça ne permettra pas de vacciner massivement les jeunes. Pour ça, il faudra attendre encore quelques semaines puisque l'ouverture totale de la vaccination à l'ensemble de la population des plus de 18 ans est toujours prévue pour le 15 juin", a-t-il poursuivi.

Un projet entièrement bénévole

Avec le coup d'accélérateur donné à la campagne cette semaine, Guillaume Rozier s'attend à une forte augmentation du trafic sur son site. "Aujourd'hui, il y a environ deux à trois millions de visites par jour. Et on s'attend à ce que ça soit croissant dans les prochains jours et les prochaines semaines. Les téléchargements de l'application mobile ont explosé ces dernières heures, et on est en train de déployer des solutions pour tenir le choc".

D'autant que ces plateformes sont devenues centrales en France et sont même recommandées par le chef de l'Etat lui-même. Mais Guillaume Rozier le rappelle, lui et son équipe travaillent de façon entièrement bénévole. "On est une centaine autour de ce projet à but non lucratif, à travailler jour et nuit. Il y a des étudiants, des professionnels du métier...L'ensemble du code est en open source, c'est-à-dire qu'il est public et que chacun peut le consulter ou proposer des modifications de façon collaborative, a précisé l'ingénieur. On estime que c'est important et utile. C'est la pierre à l'édifice que l'on apporte pour accélérer la campagne de vaccination en France".