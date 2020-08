EN DIRECT - Coronavirus : résurgence de l'épidémie au Japon

EN DIRECT

Après une inquiétude et une légère remontée jeudi, les réanimations sont à nouveau à la baisse en France. Mais le virus, qui a déjà tué plus de 30.260 personnes sur le territoire français depuis le début de la crise, circule toujours. Dans le reste du monde, le Covid-19 paralyse aussi l'économie et de nombreux pays continuent de prolonger des mesures prises lors du confinement, comme le Canada qui a décidé de garder ses frontières fermées jusqu'au 31 août. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Bien que contenue, l'épidémie est toujours présente en France

L'UE réserve 300 millions de doses de vaccins auprès de Sanofi

Après la crise sanitaire, la crise économique survient : plusieurs pays connaissent des récessions historiques

Le virus circule toujours outre-Atlantique, avec une situation inquiétante au Mexique.

Le Canada prolonge la fermeture de ses frontières, sauf aux Américains.

Le coronavirus s'invite en vacances

Inutile d'espérer oublier le coronavirus pendant les vacances. Celui-ci a un effet très concret sur les congés des Français : ceux-ci se déplacent plus en transports individuels et privilégient les destinations de l'Hexagone. Les réservations sur Airbnb ont bondi de 70% pour un logement en France par rapport à l'an dernier. Et certains départements, comme la Dordogne, l'Ardèche, les Vosges et la Haute-Savoie, tirent leur épingle du jeu. Pour comprendre toutes les conséquences du coronavirus sur nos habitudes de vacances, lisez notre article.

Par ailleurs, difficile parfois de concilier les gestes barrières et la canicule. En période de grosses chaleurs, porter un masque peut se révéler douloureux. Mais voici quelques conseils pour vous aider.

30.265 morts en France, une épidémie toujours contenue

Le coronavirus a fait 30.265 morts en France, selon le dernier bilan publié vendredi par la Direction générale de la Santé. Celui-ci témoigne d'une épidémie toujours contenue, en dépit d'un nombre de nouveaux cas détectés quotidiennement important (1.346) et d'un taux de positivité des tests à 1,5%. En effet, le nombre de patients hospitalisés est à la baisse, tout comme celui des patients en service de réanimation. Surtout, les nouvelles admissions dans ces mêmes services sont peu nombreuses (16 en 24 heures seulement).

D'autres indicateurs sont au plus bas : le nombre d'interventions de SOS Médecins et des services d'urgence en lien avec le coronavirus reste faible en proportion. Elles représentent respectivement 3,5% et 0,6% de leur activité totale. La DGS recommande, encore et toujours, de "privilégier les petits groupes" pour les rassemblements familiaux et amicaux, de s'équiper de masques grand public et de gel hydroalcoolique, mais aussi de "préférer les espaces extérieurs". Au moindre doute, il faut faire un test, "prévenir ses contacts" et s'isoler strictement si le test se révèle positif.

Au niveau mondial, la course aux vaccins...

Les États se lancent dans une course aux vaccins à travers le monde, n'hésitant pas à signer des accords ou à pré-acheter des doses à des laboratoires pharmaceutiques qui développent le précieux traitement. Ainsi, l'Union européenne a annoncé vendredi avoir réservé 300 millions de doses auprès de Sanofi, au nom des 27 Etats membres. L'exécutif européen poursuit en outre "des discussions intensives" avec d'autres fabricants de vaccins.

Quelques heures avant l'annonce européenne, Sanofi et le laboratoire britannique GSK ont annoncé qu'ils allaient recevoir jusqu'à 2,1 milliards de dollars des Etats-Unis pour le développement de leur potentiel vaccin anti Covid-19, après avoir été sélectionnés pour fournir 100 millions de doses aux Américains. De fait, Donald Trump mène une politique très offensive sur le sujet, n'hésitant pas à mettre la main au porte-monnaie pour être prioritaire lorsque le vaccin sera trouvé. Pour comprendre la stratégie américaine, qui est à la fois économique et géopolitique, lisez notre article ici. Par ailleurs, l'immunologue Anthony Fauci, voix de la raison scientifique outre-Atlantique sur la pandémie de Covid-19, a émis vendredi des doutes sur la sécurité des vaccins actuellement développés par la Russie et la Chine.

...et des récessions historiques

En fin de semaine, plusieurs pays ont communiqué les chiffres de leur croissance au deuxième trimestre 2019. Et ceux-ci témoignent de récessions historiques. La France a connu au printemps le plus fort recul de son activité depuis au moins 1949 à cause du coronavirus, avec un plongeon du produit intérieur brut (PIB) de 13,8% au deuxième trimestre. L'Espagne a vu son PIB s'effondrer de 18,5% au deuxième trimestre, le Portugal de 14,1% et l'Italie de 12,4%. Dans son ensemble, la zone euro a enregistré un recul historique de 12,1% du PIB à cette même période.

Le Canada prolonge la fermeture de ses frontières, sauf aux Américains

Le Canada a indiqué vendredi avoir de nouveau prolongé la fermeture de ses frontières, sauf aux Américains, et annoncé le lancement de son application mobile de traçage des contacts afin d'éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. La frontière avec les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par la pandémie, est fermée aux déplacements non-essentiels depuis le 21 mars et doit le rester jusqu'au 20 août. La mesure de quarantaine et d'isolement obligatoire à l'entrée au pays est effective jusqu'au 31 août.

Résurgence du virus au Japon, situation inquiétante en Colombie

L'état d'urgence a été déclaré pour la touristique région japonaise d'Okinawa à la suite d'une "propagation explosive" du coronavirus, selon les autorités, et la population est invitée à se confiner pendant deux semaines. Le Mexique a enregistré vendredi un nouveau record national d'infections, avec 8.450 nouveaux cas comptabilisés en 24 heures, a annoncé le secrétariat mexicain à la Santé. Cela porte à 424.637 le nombre total de contaminations dans ce pays.