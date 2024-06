SONDAGE - 68% des Français estiment qu'il existe un lien en France entre insécurité et immigration

L'insécurité est un thème qui préoccupe les Français. Et selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 68% des Français pensent qu'il existe aujourd'hui un lien en France entre insécurité et immigration. Une idée majoritaire dans toutes les catégories de la population, qu'il s'agisse du sexe (67% pour les hommes, 70% pour les femmes), de la catégorie socioprofessionnelle (66% pour les CSP+ et 70% pour les CSP -), mais également au sein des classes d'âge.

Ainsi, les 18-24 ans sont 57% à penser que ce lien existe, 62% chez les 25-34 ans et les 35-49 ans. Une idée qui est encore plus répandue chez les seniors, puisque les 50-64 ans pointent à 78% et les 65 ans et plus à 73%.

90% des électeurs de droite pensent que ce lien existe

En revanche, à l'aune des opinions politiques, la question d'un lien entre immigration et insécurité en France fait resurgir le clivage gauche-droite. Les premiers sont 48% à estimer que ce lien existe. Dans le détail, toutes les sensibilités de gauche sont majoritairement contre cette idée. Les sympathisants de la France insoumise sont pour 38% d'accord, et 60% en désaccord. Quant au Parti socialiste et à Europe Ecologie - Les Verts, ils sont respectivement à 48% et 24% à estimer que ce lien existe.

Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, les avis sont sans appel : 90% pensent qu'un lien existe en France entre insécurité et immigration. Une conviction qui grimpe à 94% chez les électeurs des Républicains et du Rassemblement national.

* Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus. Sondage réalisé les 30 et 31 mai 2024. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.