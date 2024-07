Salaires, impôts, énergie... Gabriel Attal présente son «pacte d’action» aux députés du camp présidentiel

Gabriel Attal a présenté son "pacte d'action" aux députés du camp présidentiel réunis en visioconférence mardi. À l’image du "pacte législatif" proposé par Laurent Wauquiez, le Premier ministre démissionnaire met sur la table une quarantaine de propositions pour alimenter le dialogue avec les autres formations politiques.

Lancement d’un grand plan pour rehausser le niveau des élèves

Parmi les propositions déjà défendues par le passé par le camp présidentiel, on retrouve la mise en place d’un nouveau congé de naissance, le versement automatique des aides sociales sur le même modèle que le prélèvement à la source, ainsi que le développement de la filière nucléaire en parallèle des énergies renouvelables.

De la continuité mais aussi quelques idées nouvelles comme le lancement d’un grand plan pour rehausser le niveau des élèves, ainsi qu’une "conférence sociale sur les salaires et le partage de la valeur". "On a eu à cœur de mettre dans le document un certain nombre de réponses assez concrètes aux préoccupations des Français, telles qu'elles sont remontées durant les deux campagnes celle des européennes, mais aussi et surtout celle des législatives. Et donc on va continuer à travailler afin de tendre la main à toutes les forces politiques qui souhaitent travailler", explique Marc Ferracci, député Ensemble, à l’origine de ce "pacte d’action".

Le document doit être finalisé avant la rentrée et comporte plusieurs lignes rouges dont le refus d’augmenter les impôts et d’aggraver la dette. Un principe partagé par droite même si la macronie envoie également des signaux à gauche, avec, entre autres, la réaffirmation de la lutte indispensable contre le dérèglement climatique.