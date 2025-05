Pascal Praud et vous - Rousseau et Dupond-Moretti débattent de la masculinité du barbecue : «C'est d'un ridicule qui ne sert pas le débat public»

L'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a débattu avec l'écologiste Sandrine Rousseau sur le barbecue et de sa supposée masculinité. Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, estime que ce genre de débat ne sert pas la cause du féminisme. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.