Cyril Hanouna – Son fils était en classe avec celui du Premier ministre à Bétharram : «Je ne crois pas une seconde que M. Bayrou était au courant», dit-elle

Marisol, une auditrice d'"On marche sur la tête", réagit à l'affaire Betharram. Son fils, alors en 6e dans l'établissement et dans la classe du fils du Premier ministre, ne savait rien, affirme-t-elle. Elle indique ne pas pouvoir croire que le maire de Pau était au courant de ce qu'il se passait entre les murs du lycée.





François Bayrou ne savait rien. C'est en tout cas ce qu'affirme Marisol. Cette auditrice d'On marche sur la tête, a réagi à l'affaire Betharram. Mère de famille, elle avait mis son fils dans l'établissement en 6e, et il était dans la même classe que l'un des fils de l'actuel Premier ministre. Et pour elle, il n'y a aucun doute : "Je ne crois pas une seule seconde que Monsieur Bayrou est au courant. Je ne peux pas le croire."

"On savait que c'était très sévère [à Betharram]. [...] Mais jamais, on a entendu des trucs hyper graves. Vous savez, de toute façon, les rumeurs il y en a partout. Mais moi, à l'époque, je n'ai jamais entendu tout ça. Et mon fils qui était dans la classe du sien ne savait pas. [...] Je ne pense pas que Monsieur Bayrou, s'il avait eu connaissance de choses graves comme on le dit, aurait laissé ses enfants".