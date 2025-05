Présidence des LR : dernière journée de campagne pour les deux candidats dans une élection qui va rebattre les cartes pour 2027

La campagne pour la présidence des Républicains s'arrête ce vendredi soir à minuit. Les près de 122.000 adhérents LR pourront voter à partir de ce samedi pour Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. Deux profils proches idéologiquement, mais dont la stratégie diffère. L'incertitude est totale pour une élection qui bouscule déjà la prochaine présidentielle.

Après trois mois de campagne, les deux candidats achèvent leurs tournées des fédérations ce vendredi soir. À domicile dans la métropole lyonnaise pour Laurent Wauquiez, et à Nîmes, dans le Gard, pour Bruno Retailleau.

Deux stratégies différentes pour conquérir le parti

L'occasion de marteler une dernière fois ses arguments : l'indépendance totale de la droite face au macronisme pour l'un, l'utilité d'être au gouvernement pour peser sur les orientations du pays pour l'autre. Tous deux se rêvent en tout cas en champion de leur camp pour 2027.

Mais leur stratégie pour conquérir le parti aura différé. Des salles pleines dans une cinquantaine de départements pour Bruno Retailleau, surfant sur sa notoriété de ministre de l'Intérieur. Un méticuleux quadrillage du territoire pour Laurent Wauquiez, avec une campagne démarrée plus tôt et 110 déplacements.

Le vainqueur, connu ce dimanche, sera à la tête d'un parti revivifié par plus de 75.000 nouveaux adhérents. De quoi construire une alternative pour la prochaine élection présidentielle et bousculer l'offre à droite, représentée jusqu'ici par Édouard Philippe, Éric Zemmour et Marine Le Pen.