À droite, la course pour la présidence des Républicains s'accélère. Après avoir critiqué Emmanuel Macron, Renaissance demande le départ du gouvernement de Bruno Retailleau. "Il est ministre du président de la République, qu'il parte et sans regret", a déclaré Stéphane Travert.

Le bras de fer continue. Qui de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez remportera la bataille ? Ce dimanche le nouveau président des Républicains sera dévoilé. À l'Assemblée, les députés macronistes exigent la démission du ministre de l'Intérieur. Dans la boucle interne des députés Renaissance, plusieurs élus lui reprochent son ingratitude. "Il est ministre du président de la République, qu'il parte et sans regret", a écrit Stéphane Travert dans un message révélé par le Figaro.

Des divergences avec Emmanuel Macron

Soutenu par la majorité des cadres du parti, le ministre de l'Intérieur promet un parti fort, mais ouvert au dialogue avec le pouvoir. En face, Laurent Wauquiez reste combatif et offensif. Il multiplie les attaques contre son rival, en particulier sur sa proximité supposée avec la Macronie.

Dans une lettre envoyée à Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau s'est ainsi posé en adversaire, jugeant que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Il faut dire que le ministre de l'Intérieur, accusé par le militant LR de se confondre avec la macronie et Édouard Philippe, a réitéré cette semaine ses divergences avec le chef de l'État. Le choix de rester ou non au gouvernement fera partie des premières questions à trancher pour le vainqueur de l'élection dimanche. Dans le camp présidentiel, Édouard Philippe et Gabriel Attal suivent l'élection de très près. Au Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella en font autant.

